Fangoria ritorna in Messico: storia, luogo e vendita dell’Alaska E-Project

Fangoria è stata presentata in Messico nel marzo 2022, nell’ambito del Vive Latino Festival (Foto: Ocesa)

Poco più di un anno dal lancio di tutti e tre Gioco esteso: Pop dell’esistenzialismo, Edifici pagani E Ex professionistacon brani inediti e remix, Fangoria Ha annunciato il suo ritorno in Messico, un paese che ha accolto favorevolmente i progetti Alaska E Nacho Canuto Dagli anni ’80.

Duo elettro-pop, glam e acid house Tornerà a Città del Messico In uno spettacolo speciale dopo la loro ultima esibizione nel paese nel marzo 2022, all’edizione annuale del Vive Latino Festival.

La punta di diamante di questo spettacolo è l’ultima canzone del duo, Un po ‘di tuttoFangoria verrà proiettato venerdì prossimo 19 gennaio 2024 È simbolico e impressionante Teatro Metropolitano A Città del Messico.

Non è la prima volta che il progetto di musica elettronica sperimentale viene presentato nella sede della capitale: nel 2015 fu presentato davanti a circa 6mila persone distribuite in due date consecutive.

In questo nuovo incontro, Alaska e Nacho stupiranno gli abitanti di Chilango con una magica sessione sul palco e una dose di canzoni del loro vasto repertorio remixate da grandi talenti della scena elettronica.

Il progetto musicale basato su arte, estetica d’avanguardia, lusso, glamour e design è uno dei più riusciti in Spagna ed è riuscito a vendere milioni di dischi in tutto il mondo, rendendoli una band di culto.

Dal canto suo, Alaska è diventata un’icona della cultura popolare contemporanea e della scena underground sin dai suoi primi spettacoli nell’ambito della storica Movida spagnola.

I biglietti saranno in prevendita Citybanamex il 30 ottobreIl giorno dopo saranno in vendita al botteghino della struttura o attraverso il sito web TicketMaster.

La storia del duo è intrecciata a decenni di innovazione e creatività nel settore della musica. Fin dai suoi inizi negli anni ottanta sotto il nome Alaska e Danimarca, Questo esperimento vocale composto da Alaska e Nacho Canute ha conquistato fan in tutto il mondo con il suo stile unico e sfidante, e rimane all’avanguardia nell’elettro-pop e nel glam, essendo un pioniere del genere e avendo un’influenza su intere generazioni di artisti.

Annunciando il ritorno di Nacho Canute e Maria del Olvido Jara Jova La sua città natale (Città del Messico, 1963), prende il nome dalla cantante, attrice, cantautrice, presentatrice televisiva, imprenditrice, scrittrice, produttrice e DJ ispano-messicana che si esibì con successo sul palco a Il famoso Festival di Sivigliain Piazza España con Nancy Rubias – il carismatico ensemble del marito, Mario Vaquerizo – e Ana Torroga.

Come parte di quel concerto, ho intervistato Alaska per sapere se si sente ancora la stessa sul palco dopo più di 40 anni di esperienza:

“È diverso perché dipende dal momento. Ho iniziato a divertirmi molto con i concerti a metà della mia carriera. Adesso le condizioni sono diverse ma sei sempre nervoso prima di uscire. Ed è normale, perché ci tieni. Perché vuoi tutto andare bene, perché ci sono momenti in cui piove, quando una band non è quello che ti aspetti… ci sono sempre circostanze che non la rendono divertente. Ma quando hai un repertorio di canzoni che la gente conosce e si diverte con, ti fa divertire.”È una garanzia”, ​​ha detto. Giornale di Siviglia.