Jose Mourinho è stato esonerato dalla Roma in Italia e sostituito da Daniel De Rossi

09:05



Una storia d'amore tra tre anni d'amore Josè Mourinho e la Roma Questo martedì si è concluso con l'annuncio dell'esonero improvviso del tecnico portoghese, a seguito della disastrosa stagione del club romano, che ha perso 4 delle ultime sette partite, inclusa una classica contro la Lazio in Coppa Italia. .

“Conserveremo sempre un bel ricordo della sua amministrazione“Ma per il bene del club, riteniamo che sia necessario un cambiamento immediato”, hanno sottolineato i proprietari nordamericani del club italiano. Roma, Dan e Ryan Friedkin, Citato nel rapporto.

Poche ore dopo, la Roma ha annunciato l'ex capitano 'Giallo Rosso' di Daniele De RossiL'Italia, che ha vinto la Coppa del Mondo in Germania nel 2006, ha sostituito Mourinho come nuovo allenatore.

De Rossi (40 anni), altro idolo dei tifosi rumeni, non ha esperienza da allenatore, solo gli ultimi quattro mesi della scorsa stagione. SPAL, La squadra non è riuscita a impedire la retrocessione nella terza divisione del calcio italiano (Serie C).

Brutta sconfitta a San Siro

Mourinho, 60 anni, È arrivato alla panchina romana nel luglio 2021 E il suo contratto è scaduto il 30 giugno, pochi giorni fa avrebbe voluto restare nel club della capitale.

Ma prima ancora, l'eliminazione Lazio di Coppa Italia Una settimana fa e, dopotutto, Sconfitta 3-1 contro il Milan a San Siro Domenica è stata accelerata l'uscita di Mourinho dalla Serie A.

Nella sua prima stagione nella capitale rumena, Mourinho è diventato il favorito dei tifosi, Ha trovato l'uomo giusto nell'allenatore veterano per porre fine alla siccità del titolo iniziata nel 2008.

Lacrime di 'Mau' dopo aver vinto la Conference League Nella prima edizione di questa partita (2022) lo hanno reso ancora più popolare tra i tifosi rumeni, che hanno iniziato a considerarlo una sorta di dio.

Un anno dopo, La Roma ha raggiunto nuovamente una finale europea, questa volta in Europa League. Ma perde ai rigori contro il Siviglia, anche se Mourinho è stato fortemente critico nei confronti dell'arbitro inglese Antonio Taylor Per la sua prestazione lo hanno reso ancora più caro ai tifosi rumeni.

Mourinho, però, non è riuscito a portare la Roma ad una qualificazione prestigiosa Champions League, Sesto classificato Serie A nei primi due anni.

Uno schema ricorrente

Tutto è andato storto in questa stagione, con la squadra che ha ottenuto solo 8 vittorie in 20 partite nel campionato italiano a causa degli scarsi risultati. Per questa stagione la Roma ha ingaggiato il belga Romelu Lukaku. Uno dei migliori attaccanti europei, per una fusione a priori disastrosa con l'Argentina Paolo Dybala.

Ma la squadra non è riuscita a superare il girone. Europa League (sconfitto dallo Slavia Praga) e contro cui giocare un pareggio Il Feyenoord olandese continua a disputare le competizioni europee a febbraio Questo salverà la lezione.

Mourinho ripete un piano già visto in altre squadre a Roma: I primi due anni hanno avuto un relativo successo con i titoli e il terzo si è concluso con la retrocessione con scarsi risultati. Questo è quello che è successo Chelsea (2004-2007)Lui Real Madrid (2010-2013) E questo Manchester United (2016-2018).

È riuscito a lasciare un club dalla porta principale Inter di Milano, Dopo aver vinto uno storico triplete nell'estate del 2010, il Real Madrid volta pagina (Campionato Italiano, Coppa Italia e Champions).

Anche la sua personalità stravagante non è cambiata molto. La sua capacità di creare polemiche con un ego eccessivo e dichiarazioni esplosive. Durante la sua permanenza alla Roma, Mourinho e i suoi assistenti sono stati espulsi 28 volte.

Il nome di Mourinho è stato uno di quelli ipotizzati nelle ultime settimane Nazionale brasilianaL, una prospettiva ormai sembra remota Confederazione calcistica brasiliana È stato eletto alla carica la settimana scorsa Dorival Jr.

Chi ti sostituirà?

Daniele De Rossi È lui il nuovo allenatore della Roma, in sostituzione di José Mourinho. “L'AS Roma è lieta di confermare che Daniele De Rossi è stato nominato allenatore fino al 30 giugno 2024”, si legge in un comunicato della società.

Un idolo dei tifosi rumeni durante i suoi giorni da giocatore, In esso divenne il capitano del “Giallo Rosso” e il suo record in due decenni si ridusse a due trofei e una Supercoppa.In panchina arriva la Roma, che in questa fase non ha esperienza.

De Rossi (40 anni), ha concluso la sua carriera da calciatore dopo aver giocato per pochi mesi Boca Juniors dell'Argentina, Ha allenato la SPAL solo negli ultimi quattro mesi della scorsa stagione, senza riuscire a evitare che la squadra retrocedesse nella terza divisione del calcio italiano (Serie C).

La Roma è nona nella classifica di Serie A, a 22 punti dalla capolista Inter e ha vinto solo 8 delle 20 partite.