Komatsu dice che Gene Haas ha ragione a sentirsi “imbarazzato” in Formula 1

Dopo la complicata stagione 2023 conclusa dalla Haas All'ultimo posto nella Coppa del Mondo CostruttoriLa squadra ha scelto di non rinnovare il team manager, Guenther Steiner, durante l'inverno.

Lui ricorda:



la tua alternativa, Ayao Komatsu, sta rivedendo le operazioni del team con sede a Banbury con l'obiettivo di cambiare le cose e spostarle verso l'alto nella rete. Nonostante ciò I recenti commenti del proprietario Gene Haas sulle prestazioni della squadra hanno sollevato vesciche – Ha detto di sentirsi “imbarazzato” – Il nuovo presidente ritiene che i suoi commenti fossero giustificati.

“Jane vuole venire dal fondo della rete”, ha detto Komatsu. “Ho visto e sentito quanto fosse infelice. Naturalmente, chi sarebbe felice di competere per l'ultimo posto? È un peccato. È davvero imbarazzante“.

“Quindi penso che sia positivo che Gene non sia contento di dove siamo. Se le persone nel team pensano: 'Bene, siamo all'ultimo posto e non siamo sicuri di dove stiamo andando perché Gene non lo sa'. dì qualcosa”, poi penseranno: “Gene è felice di essere decimo?” ? Chiaramente non è così. In realtà è motivante per tutti. Bene, Gene è serio, vuole migliorare la squadra. Quindi facciamolo insieme“Ha finito.

Sebbene Gene Haas non partecipi a tutte le gare di Formula 1, è noto per avere un approccio pratico quando lo fa, prestando molta attenzione alle questioni tecniche. accanto a, Il suo approccio diretto nello spingere la squadra a apportare miglioramenti è qualcosa che Komatsu apprezza..

Jane Haas

“È molto emozionato”, spiega Komatsu. “Potrebbe non necessariamente comprendere i dettagli dei team di Formula 1, ma almeno mi dà indicazioni chiare su cosa vuole dal team.Ed è chiaro. E poi come ottenerlo è compito mio insieme a tutti gli altri uomini. Non posso farlo da solo. Non ho intenzione di farlo da solo. Voglio che tutti i giocatori siano coinvolti, ma almeno so cosa vuole ed è molto chiaro.“.

Komatsu sostiene inoltre che il fatto che il leader americano sia interessato a ciò che accade nella sua squadra è uno scenario Molto meglio di quanto accaduto nella sua squadra precedente, la Lotus/Renault, dove c'era poco entusiasmo da parte dei massimi livelli.

“È positivo perché è molto impegnato ed entusiasta”, ha continuato Komatsu. “Una delle differenze che ho visto quando sono arrivato qui è che la mia squadra precedente, che aveva avuto più proprietari, o proprietari specifici, non era affatto interessata. Per loro è stato un investimento“.

“A loro non interessavano gli aspetti legati alle corse, a loro importava solo quello Completa qualche giorno in pista con una vecchia vettura di Formula 1. Onestamente non gli importava. “È stato molto deludente, ma una delle cose più piacevoli del venire qui nel 2016 è stata che Gene Haas ne era così appassionato.”

“Mi ricordo, penso che sia stato durante i test invernali, quando abbiamo avuto un guasto alla macchina, e lui era nel garage a guardare il pezzo perché era interessato all'hardware e al lato meccanico delle cose. Ero molto interessato a capire e scoprire cosa è andato storto. Penso che sia positivo che questo proprietario sia appassionato di ciò in cui investe“, ha concluso il principale team giapponese.