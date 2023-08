La BCE sta preparando il suo parere sul prelievo bancario italiano

Lui Banca centrale europea (BCE) ha annunciato all’inizio di agosto il proprio parere sulla controversa imposta sugli utili bancari straordinari. Governo d’Italiae fornirà il proprio parere “a tempo debito”, che non è vincolante.

“Il Presidente della BCE ha ricevuto una richiesta ufficiale di consulenza dal Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano e pubblicheremo un parere della BCE a tempo debito”Hanno confermato a Europa Press da Francoforte.

La scorsa settimana, la scorsa settimana Mobiletto Prima delle vacanze, Matteo Salvini, vicepremier italiano e ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ha annunciato a sorpresa di aver approvato una “clausola di equità sociale” per tassare “ulteriori utili bancari nel 2023”. Maggiori dettagli hanno causato il crollo delle banche italiane e grave caduta tra le istituzioni europee.

In tal modo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze L’Italia ha dovuto chiarire entro 24 ore dal primo annuncio che la nuova tassa sulle banche “prevede un tetto massimo per i contributi non superiore allo 0,1% del totale attivo”, significativamente inferiore a quanto inizialmente stimato dai mercati.

Allo stesso modo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano ha promesso alle banche di aver già adeguato i salari. Depositare Come suggerito dalla Banca d’Italia il 15 febbraio, non subiranno impatti significativi a seguito del regolamento approvato.

Primo Ministro d’Italia Georgia Meloney, che ha criticato la posizione della banca centrale sulla lotta all’inflazione, si è assunta la responsabilità della nuova idea fiscale all’inizio di questa settimana. “Certo che lo rifarei, è stata un’iniziativa che ho adorato”, ha detto in un’intervista “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “La Stampa”.

I funzionari delle regole europee stanno pensando Stati membri Consultano la BCE su qualsiasi proposta di misura legislativa di loro competenza, comprese le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui incidono materialmente sulla stabilità di questi e di altri mercati.

Pertanto, nel novembre 2022, la BCE ha pubblicato il suo parere sull’imposta provvisoria proposta dal governo spagnolo e nell’aprile 2023 il suo parere sul contributo di solidarietà provvisorio previsto dal governo lituano.