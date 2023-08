Giorgia Meloni paga il conto di alcuni italiani usciti senza pagare da un ristorante albanese

Presidente d’Italia Georgia Meloney, ha rivelato la sua situazione durante il suo viaggio in Albania dal suo account Twitter. Durante la sua visita ha incontrato il Primo Ministro albanese. Eddie RamaLì hanno avuto una conversazione con alcune persone sull’incidente cittadini italiani. “Mi ha raccontato la storia dei quattro italiani in fuga Senza pagare il conto In un ristorante locale.”, spiega dal suo account ufficiale.

In quel tweet, dopo che le foto dei clienti sono diventate virali, al cameriere locale non importava del fatto che anche se ‘Simba’ era lì, era felice perché i nostri ragazzi Mangiarono bene e furono soddisfatti“.

Tuttavia, dopo aver ricevuto queste informazioni, Meloney dice che se ne rende conto Vergognatevi Quello che è successo, ha ragionato, è stato che l’Italia che voleva rappresentare era “non una nazione che fa parlare di queste cose all’estero, che non rispetta il lavoro degli altri, che pensa che sia divertente ingannare gli altri”. Per questo il presidente italiano Ha deciso di pagare la quota di tasca propria Così i cittadini italiani saldarono il debito che avevano lasciato con il ristorante.

Allo stesso modo, la Meloni ha criticato l’Italia per aver creato una polemica “da parte di un’opposizione che chiaramente vuole un’altra immagine dell’Italia”. Il Presidente ha concluso il suo messaggio rammaricandosi che nemmeno in questa occasione “possono essere tutti d’accordo”.

Dopo l’arrivo di 3.000 migranti, la Meloni chiede aiuto alle Ong

Lo scorso fine settimana hanno raggiunto la costa italiana Più di 3.000 migranti. La situazione sta travolgendo il Paese, creando servizi di assistenza ai migranti in alcuni porti Molto saturo.

Il Presidente del Consiglio d’Italia, Georgia MeloneyAvendo deciso di limitare il lavoro delle ONG in alto mare, hanno dovuto ritirarsi e chiedere ulteriori soccorsi.

Il cambio di tono del presidente italiano ha sorpreso molti, come una delle principali inchieste sulla sua salita al potere Lotta dura contro l’immigrazione. Tuttavia, man mano che diventava più forte in carica, Il suo discorsoSulla questione dell’immigrazione, Sembra morbido.