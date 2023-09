La Catalogna è nel turbinio della tempesta politica in Spagna

In sostanza, il 26 e 27 settembre, il leader del partito conservatore Popolare, Alberto Nuñez Viejo, tenterà di assumere la presidenza, che, salvo miracoli, si presenta senza successo.

Anche se il Partito popolare ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni generali dello scorso luglio, non ha abbastanza sostegno per raggiungere il numero richiesto, 176 seggi, da cui può raggiungere il Palazzo della Moncloa.

Anche i socialisti, guidati dall’attuale capo del governo Pedro Sánchez, non hanno tutte le posizioni necessarie, ma con gli accordi, e soprattutto se si arriva ad accordi con gli indipendenti catalani, Esquerra e, in particolare, Juntes, potrà ripetersi come capo del Partito socialista. esecutivo.

Anche se Sánchez ha preferito ignorare la questione dell’amnistia per gli indipendenti catalani, il PP la considera l’ultima questione nella campagna verso l’inaugurazione e sta cercando di costruire un blocco che cerchi, in sostanza, di escluderli in un certo modo. Corner, presidente del Partito Socialista dei Lavoratori (Socialisti).

In previsione, e di fronte ad un ambiente sempre più tossico, il ministro ad interim della Presidenza, Relazioni Cortes e Memoria Democratica, Felix Bolaños, ha affermato lunedì che l’accordo con Juntes sull’eventuale insediamento di Sánchez dovrebbe basarsi sul “dialogo e la convivenza. “

Bolaños ha parlato con i media prima di visitare una mostra sulla memoria democratica dell’Europa attraverso le donne negli archivi della Corona d’Aragona.

“Dialogo, convivenza, accordo tra persone diverse, sguardo al futuro, progresso e superamento dell’insopportabile tensione del 2017: queste sono le chiavi di ogni accordo relativo alla Catalogna”, ha sottolineato.

Ha aggiunto: “Per fortuna, ogni giorno resta sempre meno da superare per questa finta inaugurazione (riferendosi all’alternativa PP) e si comincia a parlare della vera inaugurazione, che è l’inaugurazione di Pedro Sanchez”.

Senza esitazione, ha considerato che “il problema del signor Figo, leader ad interim del Partito popolare, è che non impone un falso insediamento, o che non ha il sostegno per realizzarlo, il suo problema è che non ha progetto per la Spagna: tutto il suo progetto legittimo è suscitare, abolire, affrontare e generare odio tra gli spagnoli.”

In ogni caso, la raffica di attacchi tra esponenti di vari partiti politici spagnoli domina lo spettro dei media senza che al momento ci sia un chiaro vincitore.

