Guatemala: il presidente eletto e le entità forniranno protezione davanti al tribunale

“È tempo per tutti noi insieme, come un’unica nazione, di fare un passo avanti, alzare la voce e porre fine a questa minoranza corrotta e golpista che sta cercando di privare le persone del loro diritto a vivere in una democrazia. .” Ha chiamato l’attuale deputato.

Il suo primo consiglio è che i cittadini si riuniscano lunedì per protestare contro l’intervento promosso dal Pubblico Ministero (MP), compreso il controllo delle urne dello scorso 25 giugno presso le strutture del Tribunale Supremo Elettorale (TSE) la scorsa settimana.

Il sociologo professionista ha osservato che a causa di questa situazione, Arévalo ha temporaneamente sospeso la partecipazione al processo amministrativo di transizione del governo, “mentre vengono ricreate le condizioni istituzionali necessarie”.

La vicepresidente eletta Karen Herrera aveva annunciato il giorno prima: “Ci vediamo a Cortes (15:30, ora locale). Presenteremo un’ingiunzione come espressione di unità nazionale e difesa della democrazia”.

Ha definito vitale il cameratismo popolare e ha detto: “I golpisti devono uscire allo scoperto”, riferendosi all’azione che richiederebbe anche le dimissioni del procuratore generale Consuelo Porras, capo dell’ufficio del procuratore speciale per la lotta all’impunità, Rafael Corochici. e altri funzionari. Settimo giudice criminale Freddy Orellana.

Le organizzazioni studentesche universitarie hanno risposto all’incontro tenutosi nella Plaza de los Derechos Humanos, nel centro storico della capitale, e hanno presentato una richiesta alla loro comunità per difendere la volontà popolare che si è diffusa ampiamente sui social network.

“Chiediamo agli studenti, ai docenti, alle autorità e al personale che fanno parte dei centri educativi del Paese di accettare la protezione”, hanno scritto.

La Conferenza dei Religiosi e delle Religiose di questa Nazione ha inoltre invitato ad accompagnare la presentazione del ricorso legale a partire dalle ore 16, ora locale, davanti al Palazzo di Giustizia.

Arriveranno anche le autorità indigene dei 48 cantoni della provincia occidentale di Totonicapán per chiedere le dimissioni di Porras, Corochici e Orellana.

“Quindi la comunità è invitata a vigilare, ignorando il memoriale che verrà presentato; Personaggi famosi hanno avvertito in un comunicato che sarà indetto uno sciopero nazionale.

Il partito Simela, vincitore del secondo turno elettorale del 20 agosto, la Borsa turca e altre organizzazioni hanno presentato istanza di protezione davanti alla Corte costituzionale affinché il deputato interrompa il processo giudiziario.

Organismi locali e internazionali concordano nel definire queste manovre come una violazione della legge sulle elezioni e sui partiti politici e chiedono il rispetto della democrazia in Guatemala.

jf/zinco