La Costa Rica parteciperà alla riunione del Consiglio economico delle Nazioni Unite in Cile

Nella dichiarazione si sottolinea che, con l'obiettivo che la Costa Rica sia parte del dialogo che cerca di ridurre la povertà e lo sviluppo sociale, parteciperà a questo evento per promuovere la cooperazione e lo sviluppo economico, sociale e internazionale.

Con lo slogan Il futuro del lavoro: verso una società globale produttiva, inclusiva e sostenibile, l’incontro cercherà di elaborare raccomandazioni politiche per beneficiare delle opportunità offerte dai cambiamenti nel mercato del lavoro e gestire le sfide che questi impongono al lavoro dignitoso.

Sottolinea che un altro obiettivo sarà quello di esplorare le opportunità e i limiti del progresso tecnologico e della digitalizzazione, compresa l’intelligenza artificiale, le sue implicazioni per il mercato del lavoro e le sfide del divario digitale.

L'Ambasciatore Alejandro Solano, Vice Ministro degli Affari Multilaterali che guida la delegazione nazionale, parteciperà all'ordine del giorno delle sessioni plenarie e delle tavole rotonde interattive con esperti, in cui si svolgerà il dialogo con i rappresentanti degli Stati membri e altre parti interessate a ciascun tema.

L’incontro, che prenderà in considerazione gruppi specifici come donne, giovani e migranti, cercherà anche di identificare opzioni politiche per promuovere l’acquisizione di competenze, aumentare la flessibilità e adattarsi alle transizioni occupazionali, al fine di accelerare i progressi verso lo sviluppo sostenibile. Obiettivi di sviluppo.

Lo scopo è quello di creare un documento conciso che servirà da contributo al Forum politico di alto livello (HLPF) del 2024 e ai futuri vertici; e il proposto vertice sociale mondiale del 2025.

L'ambasciatrice della Costa Rica in Cile, Adriana Murillo, e altri funzionari formeranno la delegazione che terrà un programma di incontri per rafforzare le relazioni bilaterali e multilaterali nel paese.

L'ordine del giorno di questo incontro, che si terrà presso la sede della Commissione Economica per l'America Latina (ECLAC), arriva in tempo per celebrare il settantacinquesimo anniversario della fondazione della suddetta organizzazione e il settantacinquesimo anniversario della Convenzione Universale Dichiarazione dei diritti umani.

