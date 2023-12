La guerra tra Israele e Gaza in diretta | Il Ministero della Sanità di Gaza stima che 240 persone siano state uccise negli attacchi israeliani dalla fine della tregua internazionale

Gli Stati Uniti si sono impegnati a creare un’entità che governi Gaza e la Cisgiordania dopo l’attuale conflitto

Oggi, sabato, al vertice sul clima COP28 che si terrà a Dubai, il vicepresidente americano Kamala Harris definirà la visione americana per la situazione a Gaza dopo l’attuale guerra tra Israele e Hamas, secondo quanto Reuters ha citato fonti della Casa Bianca. . Uno degli obiettivi americani è che il popolo palestinese sia governato da un’unica entità con autorità su Gaza e sulla Cisgiordania.

In una serie di interventi che intende fare al vertice, Harris, che rappresenta il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, registrerà gli obiettivi degli Stati Uniti nella regione dopo l’attuale conflitto. La Reuters ha citato un funzionario della Casa Bianca che ha affermato che Trump “sottolineerà che qualsiasi piano per la fase post-conflitto a Gaza deve includere un chiaro orizzonte politico per il popolo palestinese e garantire la riunificazione di Gaza e della Cisgiordania sotto un’unica entità”. vicepresidente.

Inoltre, terrà incontri con i leader regionali, tra cui lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti. Il funzionario statunitense ha aggiunto: “Nei suoi incontri, il Vicepresidente delineerà i nostri principi per Gaza nel post-conflitto, presenterà varie proposte che mettono la voce palestinese al centro e tenterà di mobilitare il sostegno per tali sforzi”.

Attualmente l’Autorità Palestinese, con il sostegno dell’Occidente nonostante i sospetti di corruzione, mantiene il controllo della Cisgiordania, i territori palestinesi a est di Israele, mentre Hamas, organizzazione considerata terroristica dagli Stati Uniti, dall’Unione Europea e da Israele, controlla il Striscia di Gaza. Dal 2007, quando ha espulso i membri dell’Autorità Palestinese dopo una breve guerra civile.

Alcuni funzionari americani scommettono di incoraggiare l’Autorità Palestinese, guidata da Mahmoud Abbas (88 anni), a governare anche a Gaza, anche se non esiste un piano specifico. In ogni caso, i funzionari americani hanno espresso dubbi sulla capacità dell’Autorità Palestinese di svolgere questo compito, tra critiche alla corruzione, alla cattiva gestione e alla mancanza di credibilità tra gli abitanti di Gaza. (Reuters)