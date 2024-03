La guerra tra Israele e Gaza in diretta | Una delegazione di Hamas arriva al Cairo per riprendere i colloqui di tregua a Gaza internazionale

Türkiye vede sforzi “seri” per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza prima del Ramadan

Domenica il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha definito “gravi” gli sforzi compiuti nei prossimi giorni per raggiungere un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e il Movimento di resistenza islamica (Hamas) nella Striscia di Gaza. Fidan ha affermato: “C’è il desiderio e seri sforzi per raggiungere un cessate il fuoco prima del mese di Ramadan”, riferendosi al mese di digiuno islamico che inizia quest’anno il 10 marzo.

Lo ha affermato il capo della diplomazia turca al termine del Forum diplomatico di Antalya (Turchia meridionale), al quale da venerdì partecipano 4.500 alti funzionari di tutto il mondo, tra cui 19 capi di Stato e 73 ministri.

La terza edizione di questo incontro multilaterale si è concentrata sulla situazione nella Striscia di Gaza e in Ucraina.

Per quanto riguarda la crisi nel settore palestinese, il forum ha discusso, oltre alla prevista tregua, anche la necessità di fornire aiuti umanitari agli abitanti di Ghaziti, secondo Fidan. “Si è discusso in particolare su cosa si potrebbe fare per portare aiuti a Gaza, dove la gente muore di fame. Aspettare di ottenere il permesso da qualcuno per inviare aiuti significa semplicemente assistere alla morte lenta e silenziosa di oltre due milioni di persone”. ha aggiunto, aggiungendo che “alcuni paesi “voi siete favorevoli all'adozione di misure unilaterali e anche noi ci crediamo”.

Ha inoltre confermato che martedì prossimo il presidente palestinese Mahmoud Abbas si recherà in visita ufficiale in Turchia, su invito del presidente islamico turco Recep Tayyip Erdogan, e gli parlerà della situazione a Gaza e del dialogo tra i palestinesi. (Effy)