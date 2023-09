La Lituania ha sconfitto gli Stati Uniti; Serbia, Italia e Lettonia avanzano ai quarti di finale

L’ultima giornata del girone di ritorno ci ha lasciato titoli importanti, oltre alla partita di qualificazione ai quarti di Spagna e Canada. La più notevole: la sconfitta dell’America per mano della Lituania.

La giornata ha segnato la qualificazione ai quarti di finale del già citato Canada, ma anche di Serbia, Italia e Lettonia. Invece, tranne Spagna, Repubblica Dominicana, Porto Rico e Brasile, se ne sono andati.

La Lituania è in testa al girone vincendo 104-110 sugli Stati Uniti, e come ‘premio’ affronterà la Serbia, quarta in classifica, mentre gli americani affronteranno l’Italia.

Il tabellone è stato impressionante 39-39 nell’ultimo quarto e la vittoria della Lituania nella combinata (7 giocatori con 10 o più punti), la tripla vittoria (14 su 25 dal cerchio) e un gran lavoro nei rimbalzi offensivi (18 presi sul ring del concorso).

L’America non è altro che una squadra Antonio Edwards Come il suo unico vero stiletto in attacco. 35 punti dai Timberwolves.

Nel frattempo, la Germania è in testa al proprio girone dopo aver battuto la Slovenia 100-71. Dennis Schröder 24 punti e 10 assist e Luca Doncic È andato per 23 punti.

Feste importanti

Dopo esserci già occupati dell’importante Spagna-Canada, rivolgiamo ora la nostra attenzione alle altre 3 partite dove le squadre si giocheranno tutto o niente.

La Serbia ha sconfitto la Repubblica Dominicana 79-112. Bogdan Bogdanovic Ha segnato 20 punti e 5 assist in 22 minuti, tirando 7 su 7 dal campo e Carl Anthony Downs Ha guidato i dominicani con 25 punti, anche se ha totalizzato 7 palle perse.

Nel frattempo, l’Italia ha sconfitto Porto Rico 73-57 in una straordinaria partita difensiva e la Lettonia ha battuto il Brasile 84-104. Andrejs Grazulis Al comando del crimine. Tra i brasiliani, il migliore Bruno Caboclo (20 punti).

La giornata prevedeva anche due partite in cui le squadre erano già senza possibilità di avanzare ai quarti di finale. In una partita l’Australia ha battuto la Georgia 100-84, mentre nell’altra la Grecia è stata sconfitta dal Montenegro 69-73.