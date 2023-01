La maglia autografata di Messi ha raccolto $ 59.000 in un’asta di beneficenza

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 gennaio 2023 – 16:51

Buenos Aires, 31 gennaio (EFE). – La maglia autografata dall’argentino Leo Messi, consegnata all’attrice e conduttrice televisiva Mirtha Legrand, un mese e mezzo dopo il titolo mondiale, ha raccolto questo martedì 11 milioni di pesos ($ 59.000) durante un gala di beneficenza per il Children’s Hospital.

Secondo quanto riferito dai portavoce dell’ente organizzatore a EFE, l’asta si è chiusa alle 02:00 (05:00 GMT) a favore dell’azienda farmaceutica Norgreen, che ha sede nella zona industriale di Mar del Plata, nella provincia di Buenos Aires.

L’asta delle magliette, partita con una base di 500.000 pesos ($ 2.700), si è svolta durante la XXIII Cena di Gala di Solidarietà FUNDAMI a favore dell’Ospedale Materno e Infantile Victorio Tetamanti, nella città di Mar del Plata, a circa 400 chilometri da la capitale argentina.

L’iniziativa dell’asta è partita da Legrand, 95 anni, madrina onoraria della fondazione, che ha dichiarato ai media di aver ricevuto la maglia dopo aver parlato con la madre di Messi, Celia Cuccittini, ammiratrice della diva argentina.

L’asta ha mostrato la gioia collettiva degli argentini nella vittoria della Coppa del Mondo del Qatar 2022 il 18 dicembre e l’amore e l’ammirazione che mostrano per Messi.

Legrand era presente alla festa, che ha riunito circa 250 persone che hanno pagato tra 30.000 e 50.000 pesos (da $ 162 a $ 270) per partecipare, secondo gli organizzatori.

In un tradizionale evento di beneficenza è stato firmato un cappello della collezione del cantante Abel Pintos, è stato anche messo all’asta per 200mila pesos ($ 1072) ed è stato sorteggiato un viaggio in Europa.

Quanto raccolto nella cerimonia – 27 milioni di pesos e 20mila dollari (164.726 dollari) – andrà alla riabilitazione della residenza delle madri e all’area di kinesiologia e terapia occupazionale dell’ospedale. EFE

