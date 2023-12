La Meloni ha condannato l’attacco contro una popolazione cristiana nelle Filippine e ha condannato la “sanguinosa persecuzione”.

Il Primo Ministro italiano ha invitato la comunità internazionale a respingere quanto accaduto.

Georgia MeloneyIl primo ministro italiano ha parlato dell’attacco alla Chiesa cristiana in Filippine In questo Almeno quattro persone sono morte e 50 sono rimaste ferite.e ha condannato la “sanguinosa persecuzione” contro i membri di questa religione. “I numerosi attentati, probabilmente di matrice jihadista, compiuti durante la celebrazione della Santa Messa della prima domenica di Avvento, non possono passare pacificamente”Lo ha detto il presidente della Repubblica in una nota.

“Il governo italiano è vicino alla comunità cristiana nelle Filippine, in particolare nell’isola di Mindanao, e condanna fermamente la sanguinosa persecuzione portata avanti da organizzazioni terroristiche che tengono conto del calendario liturgico”. Ha aggiunto.

La Meloni ha chiesto che “la comunità internazionale non sia indifferente, condanni fermamente il terrorismo jihadista e sostenga con misure concrete le minoranze cristiane costrette a vivere nel terrore”. L’esplosione, il cui autore è ancora sconosciuto, è avvenuta intorno alle 7, ora locale, durante un evento religioso presso la palestra dell’Università di Mindanao, al quale hanno partecipato decine di persone.

Attacco terroristico a Marawi

Molti dei presenti erano studenti universitari, secondo i funzionari, che hanno lanciato un’operazione per determinare chi c’era dietro l’attacco, mentre il governatore della capitale, Llano del Sur. MarawiNarrato l’episodio Attentato terroristico.

Nel 2017, MarawiLa stessa città dove è avvenuto l’attentato è stata teatro di un sanguinoso conflitto legato a gruppi jihadisti. Stato islamico (IS) Hanno catturato parzialmente la città il 23 maggio, dove sono entrati con bandiere e striscioni dell’Isis.