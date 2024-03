La NASA e SpaceX rinviano il lancio di Crew-8 sulla Stazione Spaziale Internazionale

Sofia Barotti

(CNN) – I responsabili di missione di SpaceX e della NASA hanno rinviato sabato sera il lancio previsto del rover Crew-8 verso la Stazione Spaziale Internazionale a causa dei forti venti.

La richiesta di annullare il tentativo di stasera di inviare i quattro astronauti Crew-8 nell'orbita terrestre bassa è arrivata dopo che erano saliti sulle loro ali spaziali, ma prima di scivolare negli speciali veicoli Tesla che li trasportavano sulla rampa di lancio.

Le previsioni della Space Force per il lancio previsto per le 23:16 ET avevano solo il 40% di probabilità di condizioni meteorologiche adatte sulla rampa di lancio.

Anche un precedente tentativo di venerdì alle 00:04 è stato annullato a causa del tempo inclemente nei siti di aborto di emergenza lungo la costa orientale degli Stati Uniti.

Crew-8 è il nono volo con esseri umani a bordo del Commercial Crew Program della NASA, in cui l'agenzia spaziale paga compagnie private per portare gli astronauti in orbita.

Il comandante della NASA Matthew Dominick, il pilota della NASA Michael Barratt, la specialista di missione della NASA Janet Epps e lo specialista di missione dell'astronauta Alexander Grebenkin dell'agenzia spaziale russa Roscosmos si recheranno alla stazione spaziale, dove rimarranno fino all'autunno di quest'anno.

La prossima opportunità di lancio di Crew-8 arriverà domenica sera alle 22:53 ET.

