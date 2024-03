La NASA e SpaceX hanno annullato il lancio del razzo Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale

I tre astronauti americani e l'astronauta russo viaggeranno nello spazio in una nuova data.

Il lancio è tra NASA e SpaceX. Foto: EFE.

L'ottavo lancio delle tre missioni commerciali con equipaggio americano e russo, da una pentola E SpaceX A Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il decollo era previsto dalla Florida È stato cancellato a causa del “forte vento nel corridoio di salita” del razzo Dragon.

Questa è la seconda volta che questa missione congiunta viene interrotta. Ma, Un nuovo lancio era previsto per il 3 marzo alle 22:53 ora locale sulla costa orientale degli Stati Uniti dal Kennedy Space Center. Nella Florida centrale, a bordo della navicella spaziale Dragon, The Endeavour, dal Pad 39A alimentata da un razzo Falcon 9.

Gli astronauti della NASA sono a bordo del nuovo veicolo di lancio commerciale SpaceX Crew-8 Matthew Dominic, Michael Barratt, Janet Epps, E l'astronauta dell'agenzia russa Roscosmos, Aleksandr Grebenkin.

IL NASA e SpaceX Questi voli commerciali sono iniziati nel 2020, consentendo agli Stati Uniti di inviare nuovamente astronauti dal suolo americano dopo aver annullato il programma di trasporto spaziale nel 2011.

Dall’ultimo lancio dello shuttle Atlantis nell’orbita terrestre nel 2011, una pentola Per mettere in orbita gli astronauti ha dovuto utilizzare solo sistemi di lancio russi come la Soyuz.

Connessione Programma per l'equipaggio commerciale (Partito Comunista Cinese, in inglese) Mira a implementare “un trasporto umano sicuro, affidabile e redditizio” dagli Stati Uniti Da e per la Stazione Spaziale Internazionale attraverso una partnership con l'industria privata americana.

Missione della navicella spaziale Dragon

Questo è l'ottavo volo regolare di un nuovo equipaggio e la nona missione di volo spaziale umano a bordo della navicella spaziale. il drago A SpaceX Alla Stazione Spaziale Internazionale per il CCP.

Come le attività precedenti del programma, Gli astronauti rimarranno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per sei mesi, per vivere e lavorare Come parte di quello che dovrebbe essere un equipaggio di 11 persone per alcuni giorni.

In questo momento, l'attuale equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, Sette membri della Spedizione 70 si preparano a ricevere Quad Crew 8. Che attraccherà al porto anteriore del modulo Harmony circa un giorno dopo il decollo.

I nuovi astronauti indagheranno numerosi fenomeni spaziali al fine di migliorare la vita degli esseri umani che vivono sulla Terra e oltre. Lì esploreranno i meccanismi alla base dei disturbi neurologici e i modi per prevenire gli spostamenti di fluidi che si verificano negli astronauti che vivono nello spazio..

Controlleranno anche quello In che modo la microgravità influisce sulla crescita delle piante e il ruolo delle alghe nel migliorare i sistemi di supporto vitale Di astronavi.

Sulla Stazione Spaziale Internazionale sostituiranno l'equipaggio della ISS circa sette giorni dopo il loro arrivo. SpaceX Settimo equipaggio: Yasmine Moghbeli, Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea (ESA), Satoshi Furukawa della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e Konstantin Borisov di Roscosmos.

Questi quattro membri, che si trovano a bordo della stazione spaziale dallo scorso 27 agosto, verranno separati dallo spazioporto a bordo di una navicella spaziale il drago,resistenza.