Compatta di fascia alta per 350 euro in meno

È sul mercato da più di un anno, ma il Samsung Galaxy S23 è ancora eccellente grazie alla sua potenza impressionante, al display e alle fotocamere di alta qualità.

Il Samsung Galaxy S23 resta un ottimo acquisto vista la sua qualità in tutti i reparti. / Fotografia di Rubén Ulloa

Se ami Goditi la qualità di un telefono cellulare di fascia altaMa Non sei disposto a spendere molto Soldi, la nostra solita raccomandazione è di guardare i modelli che sono sul mercato da un po'. Ed è per questo che Il Samsung Galaxy S23 è ancora un’ottima opzione da acquistare nel 2024perché offre ancora una grande esperienza, ma ora è possibile Fino a 350 euro in meno Rispetto a quando è arrivato sul mercato.

Analizzando il telefono Samsung Galaxy S23, lo abbiamo scoperto Design compatto Lo rende uno smartphone molto comodo da usare. Anche il tuo acquisto ha avuto molto successo Per il potere che mostra Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, per la qualità del suo display e per il suo sistema di fotocamere avanzato e versatile. Inoltre, la stazione ottiene buoni voti in termini di autonomia.

La conclusione è che il Samsung Galaxy S23 continua ad offrire un'esperienza di fascia alta, con il vantaggio che ora è molto più economico. Il prezzo al dettaglio consigliato per il modello di memoria da 256 GB è 1.019 euroma nei negozi come Amazzonia, Componenti informatici E Mercato dei media La cosa naturale è trovarlo Attualmente circa 670 euro. Potrete quindi godervi tutta la bontà di questo dispositivo compatto di fascia alta con uno sconto fino a 350 euro.

Perché il Samsung Galaxy S23 è ancora un ottimo acquisto?

Il Samsung Galaxy S23 si distingue principalmente per il suo design A Telefono cellulare avanzato compatto. Cosa significa questo? È un cellulare piccolo, almeno più piccolo del solito nel mercato attuale. Cavalca uno Lo schermo è di soli 6,1 pollici Che si aggiunge allo spessore di 7,6 mm e Peso 168 grammi, che lo rende un telefono comodissimo da usare e portare sempre con sé. Inoltre, va bene Protetto contro acqua e polvere.

Le dimensioni ridotte non impediscono allo schermo di funzionare bene Eccellente qualità dell'immagine. Scaviamo più a fondo per dirti che ha la tecnologia La madre di Waleedrisoluzione 2.340 x 1.080 pixelBibita Fino a 120 Hz Luminosità fino a 1750 lumen. Guardare contenuti multimediali con il Galaxy S23 è senza dubbio un piacere grazie anche alla qualità premium del pannello Include un lettore di impronte digitali.

Possiamo anche dire del Samsung Galaxy S23 che è di piccole dimensioni ma potente. L'errore è Processore Qualcomm Snapdragon 8 di seconda generazioneche ha molto potere che può Sposta qualsiasi applicazione senza problemi. Quindi stai certo che puoi utilizzare il tuo cellulare anche per giocare ai giochi più impegnativi. Per quanto riguarda il sistema operativo, è già stato aggiornato ad Android 14 sotto One UI 6, con… Ci sono altri 3 aggiornamenti Android in arrivo.

Questo telefono Samsung all'avanguardia è anche un telefono con cui potrai immortalare i tuoi ricordi sotto forma di foto e video della migliore qualità. Sono responsabili di questo Fotocamera principale da 50 megapixelUna fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel sul retro e a Obiettivo frontale da 12 megapixel. Insomma, il Samsung Galaxy S23 può vantarsi di possederlo Un sistema di imaging altamente versatile e avanzato.

Nonostante sia un telefono piccolo, il Galaxy S23 si comporta bene in termini di autonomia. IL Batteria da 3.900 mAh Permettere Raggiungi facilmente la fine della giornata Con una singola carica, ti basterà collegarlo al caricabatterie durante la notte. supporta Ricarica rapida da 25 W E ricarica wireless da 15 W, con il caricabatterie incluso se lo acquisti da negozi come Amazon e PcComponentes.

Tutti questi sono i motivi dietro il Samsung Galaxy S23 Ancora una scelta eccellente nel 2024, soprattutto se non volete spendere 1.000 euro per un dispositivo di fascia alta. Ricorda che puoi Acquistatelo per circa 670 euro Su Amazon, Nei componenti del computer E In MediaMarket. Se preferisci un telefono attuale, hai sempre la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S24, disponibile con diverse configurazioni di memoria Nello store ufficiale Samsung.

