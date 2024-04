La NASA vuole creare un fuso orario per la luna e lo spazio

🔊 Ascolta la nota

Il Mondo, 6 aprile 2024 (ATB Digital). Una pietra miliare nell'esplorazione spaziale. La Casa Bianca ha annunciato la decisione di incaricare la NASA di stabilire uno standard temporale unificato per la Luna e gli altri corpi celesti. Questa misura viene introdotta in un contesto di intensa concorrenza spaziale tra governi e aziende private.

L’Office of Science and Technology Policy (OSTP) della Casa Bianca ha incaricato l’agenzia spaziale statunitense di sviluppare un piano, entro la fine del 2026, per stabilire il cosiddetto Tempo Lunare Coordinato (CLT).

Steve Welby, vicedirettore dell'OSTP per la sicurezza nazionale, ha sottolineato l'importanza di questo progetto. “Mentre la NASA, le aziende private e le agenzie spaziali di tutto il mondo lanciano missioni sulla Luna, su Marte e oltre, è fondamentale stabilire standard temporali celesti per garantire sicurezza e precisione”, ha osservato.

Welby sottolineò anche come il tempo scorra in modo diverso a seconda della sua posizione nello spazio, notando come la gravitĂ influenzi la percezione del tempo. “Una definizione coerente del tempo tra gli operatori nello spazio è fondamentale per il successo nella consapevolezza della situazione spaziale, nella navigazione e nelle capacitĂ di comunicazione”, ha aggiunto.

Motivi

L’ALS sarà collegato al Tempo Coordinato Universale (UTC), lo standard temporale principale utilizzato a livello globale per regolare il tempo sulla Terra.

Questo nuovo standard si concentrerà su quattro caratteristiche: tracciabilità al Tempo Coordinato Universale (UTC), accuratezza sufficiente per supportare navigazione e scienza precise, resilienza alla perdita di contatto con la Terra e scalabilità ad ambienti oltre lo spazio cislunare, cioè la regione tra il Terra e Luna.

Sebbene i dettagli tecnici specifici per la creazione di uno standard per il tempo lunare siano ancora scarsi, l’OSTP suggerisce che elementi dello standard esistente potrebbero essere adottati sulla Terra. Ad esempio, un insieme di orologi atomici può determinare il tempo lunare in modo simile a come viene determinato il tempo terrestre.

Artemis e altre missioni

Questo annuncio arriva in un momento cruciale, poichĂ© la NASA prevede di tornare sulla Luna nel 2026 con la missione Artemis-3, che sarĂ il primo sbarco umano sulla Luna dalla missione Apollo 17 del 1972. Questa missione mira ad atterrare nel polo sud lunare, un'area che si ritiene sia… Contengono enormi riserve di ghiaccio d'acqua in crateri permanentemente ombreggiati.

La precisione nella posizione e nella direzione per queste e future missioni è della massima importanza, poiché errori di navigazione nell’ordine dei nanosecondi possono portare a rischi significativi.

Inoltre, Artemis-3 è solo una delle tante missioni nazionali e private pianificate sulla Luna. Senza un coordinamento temporale tra loro, possono sorgere complessità nella fornitura di dati e nelle comunicazioni tra veicoli spaziali, satelliti e Terra, sottolineando l’importanza fondamentale di questa iniziativa di tempo unificato.

