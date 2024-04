Apple sta aprendo il suo App Store per gli emulatori di giochi classici

Una delle caratteristiche più importanti dell'App Store è il suo sistema di revisione delle app, che garantisce che tutte le app disponibili soddisfino i più elevati standard di qualità e sicurezza. (Foto AP/Patrick Szymanski, file)

In un recente aggiornamento delle politiche dell'App Store, Apple ha compiuto un'importante inversione di marcia consentendo il download di vecchi emulatori di giochi dal suo App Store. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante nella politica dell'azienda, che ha mantenuto fino ad oggi un atteggiamento restrittivo nei confronti di questo tipo di richieste.

In effetti, questo significa che per la prima volta Utenti i phone E l'iPad Ora possono divertirsi con i giochi di console come PlayStation, Super Nintendo, GameBoy e altre console classiche direttamente sui loro dispositivi iOS.

Ricordiamo che prima di questa procedura, che ha una diffusione mondiale, era accessibile solo questo tipo di simulatori Con mezzi non ufficialicome il jailbreak, che può esporre a pericolo i dati e il dispositivo della persona che lo ha applicato.

Ora è possibile godersi titoli per console come Super Nintendo o GameBoy su iPhone e iPad, purché gli sviluppatori rispettino le politiche del negozio virtuale. (Silas Stein/DPA)



Il cambiamento nelle politiche di revisione dell’App Store fa parte di una mossa più ampia da parte di Apple Per adattarsi ai requisiti e alle normative Da diverse regioni, come l’Unione Europea.

Dallo scorso marzo, infatti, l'azienda ha iniziato a consentire il download di applicazioni di terze parti sull'App Store nel rispetto della normativa europea. E adesso, Con apertura ai vecchi emulatori di giochiApple offre agli utenti più scelte e libertà per godersi i contenuti digitali sui propri dispositivi.

Questo cambiamento normativo non si limita all’Unione Europea, ma ha una portata globale, riferisce MacRumors. (Michael Kapler/DPA)



Secondo le nuove linee guida, questi tipi di piattaforme possono ora offrire la possibilità di scaricare questi giochi, Purché rispettino le leggi locali Non viola i diritti di proprietà intellettuale.

“Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri utenti la possibilità di divertirsi con i giochi classici sui loro dispositivi iOS”, ha detto un portavoce dell'azienda tecnologica californiana. “Crediamo che questa decisione migliorerà l’esperienza dell’utente Essere più completo e divertente“, ha concluso.

Storicamente, il sistema operativo Android è stato considerato un paradiso per i vecchi emulatori di giochi. (Capcom)

Gli emulatori di giochi retrò sono sempre stati una scelta popolare tra gli appassionati di videogiochi che vogliono rivivere la nostalgia dei titoli classici e Si tratta di programmi per computer progettati per imitare l'hardware della console Specifico per piattaforma di videogiochi, consente di riprodurre giochi originariamente progettati per quella console su una piattaforma diversa.

Il sistema operativo Android è stato storicamente un paradiso per gli emulatori di giochi più vecchi, sebbene questa libertà sia stata oggetto di controversie legali, soprattutto con aziende come Nintendo, che… È stata intrapresa un'azione legale Contro piattaforme come Yuzu e Citra.

Gli emulatori di giochi sono programmi per computer progettati per imitare l'hardware di una particolare console per videogiochi, consentendone la riproduzione su una piattaforma diversa come un dispositivo mobile. (informazioni sull'immagine)

Quindi le nuove linee guida di Apple potrebbero essere un punto di svolta, consentendo l'arrivo degli emulatori Che opera all’interno di un quadro giuridico chiaro.

È importante menzionarlo Gli emulatori ti consentono di riprodurre file ROMcontroparti digitali delle cartucce tradizionali, ma secondo le nuove linee guida di Apple, sembra che questo metodo potrebbe non essere più praticabile, dando invece priorità ai download diretti dei giochi.

L'App Store di Apple è una piattaforma per la distribuzione di applicazioni di alta qualità. (Manzana)

L'App Store di Apple è uno degli app store più grandi e popolari al mondo, con milioni di app disponibili per il download su dispositivi iOS. Uno dei principali vantaggi dell'App Store È facile da usare e ha una vasta gamma di applicazioni Alta qualità.

Inoltre, una delle funzionalità più importanti è il sistema di revisione delle app, che garantisce che tutte le app disponibili nello store siano conformi Standard di qualità e sicurezza Da Apple. Ciò offre agli utenti la tranquillità che le app che scaricano siano sicure e affidabili.

Un altro vantaggio è l'ampia gamma di applicazioni, che copre a Ampia gamma di categorieDai giochi e social networking alla produttività e alla salute. Ciò rende più semplice per gli utenti trovare app adatte alle loro esigenze e interessi.