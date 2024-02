La reazione di Re Filippo allo sfortunato incidente di Letizia durante il ricevimento

Negli ultimi mesi si è parlato molto di natura La regina Letizia (51 anni). Pochi giorni fa ha bypassato tutti i protocolli per salutare i curiosi che si radunavano davanti ai cancelli del Palazzo Reale di Aranjuez, e oggi ha dovuto affrontare un problema. Errore stilistico nel verbo.

Questo mercoledì, il re Filippo e la regina Letizia hanno presieduto il ricevimento annuale del corpo diplomatico, una serata solenne in cui hanno dovuto salutare centinaia di ospiti quando il braccialetto che indossava la regina è finito da un momento all'altro a terra. .

In questo evento ufficiale, la Regina ha presentato un set di orecchini, collana e braccialetto con diamanti e rubini. Ebbene, è stato il braccialetto a cadere nel bel mezzo del tradizionale bacio sulla mano. E essendo consapevole, Anche lei era la stessa, e senza togliersi il sorriso dal viso, si chinò velocemente per raccoglierlo. Lungi dal chiedere a qualsiasi membro della sua squadra di toglierselo, si è rivolta a suo marito per aiutarla a riallacciarselo.

GTRE

Doña Letizia spiegò volentieri al marito cosa era successo a lei e a Don Felipe, Ha risposto alla richiesta della moglie Sotto lo sguardo attento del Primo Ministro. Successivamente tutti sono entrati nella sala dove è stato consumato il pranzo, iniziato dopo il discorso di Sua Maestà il Re.

Vera casa

Non è la prima volta che la regina Letizia si trova ad affrontare questa situazione “la terra mi inghiotte”, che risolve in modo molto naturale. Impossibile dimenticare quando ha aperto la borsa nel bel mezzo di un evento a Stoccolma (Svezia), rivelando tutto ciò che portava con sé, o più recentemente durante la Pasqua Militare 2022 quando la spilla che indossava è caduta.

La regina Letizia elegantissima con camicia da dattero e abito rubino

Seguendo gli standard stilistici stabiliti per questo tipo di eventi, la signora Letizia ha riciclato l'abito chemisier blu navy con cui ha debuttato al Gala di Pasqua Militare nel 2020. Design pratico, confortevole ed elegante Presentava collo a imbuto, bottoni foderati, gonna ampia e cintura realizzata nello stesso tessuto, che ne esaltava la silhouette.

Oltre all'abito, hanno attirato l'attenzione anche i gioielli che Doña Letizia ha recuperato dal suo portagioie personale. Si tratta di un set di orecchini e di una collana di diamanti e rubini, coronata da una grande perla che il re Juan Carlos e Sofia le regalarono dopo il suo fidanzamento con Don Felipe. Pezzi di grande valore apparvero per la prima volta durante la cena prima delle nozze e furono recuperati solo in altre due occasioni.