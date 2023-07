La Russia rinnova la sua cooperazione con qualsiasi presidente libanese eletto

In un’intervista al canale locale Al-Manar, il diplomatico ha rinnovato l’impegno della Russia per il principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati sovrani, nel contesto del vuoto di potere in Libano.

Rudakov ha sottolineato il mantenimento di stretti contatti con i leader di tutte le forze politiche. In questo senso ha sottolineato la necessità di mantenere tra loro un equilibrio di interessi senza emarginare nessuno.

Riguardo al rapporto con Hezbollah, il capo missione ha affermato che il suo Paese considera la Resistenza islamica parte integrante della società libanese, in quanto blocco politico nazionale che esprime gli interessi di un’ampia fetta della popolazione.

A proposito, il rappresentante russo a Beirut ha osservato che il partito ha tradizionalmente goduto di una forte rappresentanza in Parlamento e nel governo.

E l’ambasciatore Rudakov ha confermato, lo scorso marzo, che Mosca fornirà gratuitamente grano e carburante allo Stato libanese, in risposta all’appello del governo ad affrontare la crisi economica, finanziaria e sociale.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che la Russia fornisce sostegno al Libano alla luce di circostanze difficili e ascolterà sempre proposte di progetti fruttuosi per i paesi.

La nazione levantina ha cercato dal settembre (settembre) 2022 di eleggere il successore di Michel Aoun per assumere la prima presidenza della Repubblica, alla luce dell’assenza di dialogo politico e della frammentazione nel Consiglio legislativo e alla luce dell’amministrazione temporanea di un governo con poteri costituzionali limitati.

ro/yma