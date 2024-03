La serie Disney+ spagnola più popolare che non potrai smettere di guardare

In un mondo così frenetico, scegliere cosa guardare è diventato un compito arduo. (informazione)

A Amanti della televisione L'accesso a un ampio catalogo di serie non è mai stato così facile con l'avvento delle piattaforme di streaming, anche se è sorto un problema: nella grande varietà di titoli e generi esistenti nel nuovo millennio, non è più facile trovare la prossima produzione da vedere. .

Tuttavia, pensando a queste nuove sfide, Disney+ propone ai suoi abbonati Elenco delle sue opere più popolari in modo che la scelta sia più semplice.

Generi diversi, tutti contenenti storie avvincenti per trascorrere lunghe ore davanti allo schermo, in una maratona o nel tempo libero.

1. Shogun

Ambientato nel Giappone del XVII secolo, Lord Yoshi Toranaga combatte per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Sovrani si alleano contro di lui quando una misteriosa nave europea appare abbandonata vicino a un villaggio di pescatori.

2. Anatomia di Gray

La vita di Meredith Gray non è affatto facile. Cerca di prendere il controllo della tua vita, anche se il tuo lavoro ti rende la vita impossibile. Meredith è un chirurgo interno al primo anno al Grace Hospital di Seattle, il programma di tirocinio più impegnativo della Harvard Medical School. Controllerò. Ma non sarà sola. Un gruppo di compagni di classe dovrà superare lo stesso esame. Ora sono nel mondo reale, sono medici in un ospedale. In un mondo in cui l’esperienza lavorativa può essere un fattore di vita o di morte, tutti dovranno affrontare gli alti e bassi della propria vita personale.

3. I Simpson

Una commedia animata americana creata da Matt Groening per Fox, la serie è una parodia dello stile americano della classe media interpretato dalla famiglia omonima, composta da Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson. La storia è ambientata nella città immaginaria di Springfield ed emula la cultura, la società, la televisione e molti altri aspetti della condizione umana americana.

4. La famiglia moderna

Raccontata da una prospettiva documentaristica, la serie offre uno sguardo onesto e divertente sulla vita di diverse famiglie, mostrando il rapporto tra genitori e figli e le differenze tra generazioni e cultura.

5. Blu

Bluey è un instancabile cane di sei anni. Questo Australian Blue Cattle Dog trasforma la vita quotidiana con la sua famiglia in un'avventura straordinaria, sviluppando così la sua immaginazione e le sue capacità mentali, fisiche ed emotive.

6. Star Wars: Il brutto lotto

Segui i beta e le élite dei Bad Batch mentre trovano la loro strada in una galassia in rapida evoluzione dopo le Guerre dei Cloni.

7. I Griffin

I Griffin è una commedia d'animazione per adulti creata da Seth MacFarlane per la Fox Broadcasting Company. La serie è incentrata sui Griffin, un'umile famiglia composta dai genitori Peter e Lois; i suoi figli, Meg, Chris e Stewie; e il suo cane antropomorfo Brian. La serie è ambientata nella città immaginaria di Quahog, Rhode Island, e gran parte del suo umorismo è presentato sotto forma di brevi vignette che spesso prendono in giro la cultura americana.

8. Il castello

Uno scrittore di romanzi si unisce a un detective di New York per risolvere il caso di un assassino che ne imita un altro dello stesso tipo, e purtroppo il rapporto tra i due non è dei migliori.

9. Come ho conosciuto tua madre

Come ho incontrato tua madre. La serie di successo della CBS ha ricevuto ottimi voti nella sua prima stagione oltre a vincere due Emmy Awards: uno per la direzione artistica e uno per la fotografia. Nell'anno 2030, Ted (Josh Radnor) racconta ai suoi due figli adolescenti come ha incontrato la loro madre e come è stata la sua vita finché non ha finalmente trovato il vero amore. Tutto è iniziato quando Marshall (Jason Segel), il suo migliore amico, ha deciso di sposare Lily (Alyson Hannigan), la sua vecchia amica. Ted decide quindi di intraprendere la ricerca del vero amore e di creare una famiglia. Per raggiungere questo obiettivo, si avvale del sostegno del suo amico Barney (Neil Patrick Harris), un giovane piuttosto stravagante che è molto abile nell'incontrare le donne. Quando Ted incontra finalmente Robin (Cobie Smulders), una splendida giovane canadese appena trasferitasi a New York, è quasi sicuro che sia amore a prima vista, ma il destino ha ancora molte sorprese in serbo per lui.

10. Menti criminali

Criminal Minds è una serie drammatica poliziesca. È stato presentato in anteprima il 22 settembre 2005 sul canale televisivo americano CBS. Mostra il lavoro dei membri del team dell'Unità di analisi del comportamento dell'FBI, un gruppo di ricercatori di vari rami della criminologia che si dedicano a condurre analisi psicologiche e criminologiche dei criminali per facilitarne l'arresto.

*Alcuni titoli potrebbero essere ripetuti nella classifica perché si tratta di episodi, stagioni o puntate diversi e potrebbero anche non avere una descrizione perché la piattaforma non la fornisce.

Attraverso la sua piattaforma che offre film e serie originali, Disney+ cerca di competere con Netflix. (Twitter/Pugno forte)

Disney+ È una piattaforma di streaming di proprietà di The Walt Disney Company che offre ai suoi abbonati un ampio catalogo di film, serie, documentari e altri prodotti multimediali rilasciati sotto gli studi o i marchi di The Walt Disney Company. Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographictra le altre cose.

Il servizio è stato lanciato ufficialmente il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti e in Canada, per poi essere esteso ai Paesi Bassi e alla Spagna. Solo alla fine del 2020 la piattaforma è finalmente arrivata in America Latina e nei Caraibi, ad eccezione di Cuba.

Secondo il rapporto del primo trimestre del 2023, il servizio di streaming Disney+ conta 157,8 milioni di abbonati, il che rappresenta un calo di quattro milioni rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente.

Al momento del suo lancio, si diceva che la piattaforma mirasse a ospitare 500 film e 7.000 episodi di programmi o serie televisive. Inoltre, sono stati presi in considerazione per l'uscita quattro film originali e cinque programmi TV, con i quali sono stati visti Lancio della serie MandalorianCostato circa 100 milioni di dollari.

Disney+ consente ai suoi utenti di guardare i contenuti su Quattro dispositivi contemporaneamentesebbene sia possibile creare fino a sette profili e visualizzare i contenuti su un massimo di dispositivi.