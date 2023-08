La Spagna (F) batte l’Italia 2-0 e si qualifica in semifinale contro il Belgio

La Spagna aveva bisogno di una vittoria per assicurarsi un posto nelle semifinali di Eurohockey2023 dopo una battuta d’arresto contro l’Olanda nella giornata di apertura e gli uomini di Adrian Locke erano imbattuti nella vittoria contro i Transalpini nel XX. Con questo, le semifinali si svolgeranno contro il Belgio martedì 22 alle 17:00. La Spagna vale la vittoria solo perché è in svantaggio con il Belgio Media obiettivo Generale.

La Spagna ha capito l’importanza del gioco ed è stata più aggressiva in difesa e ha cercato di sfondare Catenasio La squadra di Robert Justus ha proposto fin dal primo momento: difendere molto da vicino e cercare rapidi contropiedi. Gli uomini di Adrian Locke hanno mantenuto la partita, giocando in terra italiana. A un minuto dalla fine del primo quarto, Alejandra Torres-Quedo ha afferrato una palla che rimbalza e ha battuto Lucia Caruso per segnare il primo gol della partita.

Nel secondo quarto l’Italia ha continuato ad essere attiva difendendo molto vicino alla propria metà campo, non preferendo prendere possesso palla. La Spagna si è spostata da una parte all’altra e ha provato sulle fasce, al centro… ma non è stato facile per loro. Come nel primo quarto, la sua migliore prestazione è stata ripagata a un minuto dalla fine dell’intervallo. La Spagna ha chiesto all’arbitro video e ha ottenuto un calcio d’angolo. Maria López ha segnato e in un set, Alejandra Torres-Quevedo ha perforato la palla dal davanti per trovare il fondo della rete per il secondo gol dei Redsticks, superando la difesa italiana in alto.

La Spagna aveva bisogno di un ritorno di otto gol Media obiettivo Nel complesso è stato migliore del Belgio, quindi un pareggio nella terza partita del girone aiuterebbe già ad avanzare alle semifinali. Per fare questo, ha spinto il suo avversario attraverso il campo e ha recuperato rapidamente la palla. Tuttavia, ha mancato il segno negli ultimi passaggi e non è stato in grado di ottenere chiare occasioni da rete. La mossa migliore dell’Italia è arrivata a due minuti dalla fine quando Clara Perez ha parato un tiro perfetto.

Gli uomini di Adrian Locke sono tornati all’attacco nell’ultimo quarto e sono entrati nel territorio dei rivali più che nei quarti precedenti, ma il terzo gol non è arrivato. Lucia Jimenez l’ha affrontato al cinque minuti, ma l’arbitro del video l’ha annullato per un colpo precedente. Il minuto dopo, calcio d’angolo, l’Italia sa difendersi. Mentre il gioco continuava, il PC si è nuovamente infuriato, questa volta è stato il portiere italiano a sconvolgere la situazione. Il punteggio e l’anno sono andati avanti, lasciando la Spagna sola a lottare per le medaglie, per le quali deve battere il Belgio nella terza partita del Gruppo A.

Alejandra Torres-Quevedo è stata nominata MVP del torneo.

Marta Segui: “È stata una partita molto difficile perché l’Italia è molto difficile in difesa. Volevamo vincere, era l’obiettivo principale ed è stato raggiunto, quindi ne siamo soddisfatti. Volevamo vincere con ancora più forza e anche se non è stato raggiunto, ci era chiaro da che parte andare

In attesa della partita contro il Belgio, dobbiamo essere più aggressivi e mantenere il possesso perché da quest’anno giocano nella FIH Pro League. Dovremo lottare per questo e con tutti gli intenti e propositi per raggiungere quella partita, missione di oggi compiuta”.