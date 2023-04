La storia del colosso brasiliano Alpargatas che arriva in Argentina per vendere il proprio marchio

Alpargatas, proprietaria brasiliana dei marchi Havaianas e Topper, sta attraversando un momento complicato della sua storia centenaria, Dopo aver intentato una causa due settimane fa contro l’uomo d’affari brasiliano Carlos Wizard Martins, per non aver pagato una quota di 17,2 milioni di dollari per l’acquisto di una filiale della società in Argentina.

Quella transazione risale a settembre 2018, quando La società ha venduto il 22,5% del marchio a Wizard per 19,2 milioni di dollari. L’accordo prevedeva il diritto di acquisto del resto della società, che l’amministratore delegato ha esercitato a dicembre 2019.

Tuttavia, a causa della crisi finanziaria scoppiata nel Paese, l’esecutivo ha chiesto la rinegoziazione del prezzo dell’operazione. Da allora, entrambe le parti sono state bloccate nel fare accuse e accuse.

Data di lavoro

Dietro i pargatas c’è una lunga storia. Fondata a San Paolo nel 1907, lL’azienda ha segnato la sua storia con importanti traguardi imprenditoriali: nel 1913 viene quotata al B3 della Borsa brasiliana; 45 anni fa ha acquisito Topper Brasil e nel 1990 ha aggiunto Timberland al suo portfolio.

Dopo il cambio di azionisti (una joint venture tra Itaú Investimentos, Cambuhy Investment Fund e Brasil Warrant), La società ha avviato la liquidazione di alcuni asset, come avvenuto con Topper Brasile nel 2015 e poi con Topper Argentina nel 2018.

Attualmente gestisce due marchi di calzature: Havaianas tradizionali, disponibili in 130 città in 20 paesi; e Rothy’s, un’azienda con sede a San Francisco dedicata alle calzature sostenibili.

Nell’ambito del suo impegno a promuovere entrambe le società, Alpargatas ha anche acquisito la società di software e sistemi di gestione Ioasys nel 2021.

Secondo View, The Havaianas Matrix, Gestisce quattro stabilimenti in Brasile e un centro di distribuzione all’estero. Il maggior numero di uffici è in Europa, la regione in cui ha annunciato che semplificherà la sua struttura integrando questa direzione con la regione Asia-Pacifico in un unico team con sede a Madrid.

Nel 2021 ha speso R$ 20 milioni (circa US$ 4 milioni) presso il suo centro di innovazione ad Havaianas, dove sta sperimentando nuovi materiali e processi che migliorano la sua capacità produttiva.

alcuni numeri

L’acquisizione di Rothy’s alla fine del 2021 – per 800 milioni di dollari USA – ha cercato di espandere la presenza internazionale della holding e “Stabilire la propria posizione come azienda globale in linea con le tendenze della moda internazionale: abbigliamento casual, digitalizzazione e sostenibilità”.

Questo nuovo marchio di espadrillas prevede di “accelerare la sua espansione al dettaglio e aumentare il riconoscimento del marchio negli Stati Uniti e nei mercati internazionali”.

Secondo il CEO di Alpargatas, Roberto Funari, nel 2022 La sua performance operativa è stata inferiore alle aspettative, influenzata dalle sfide nei costi e nelle operazioni, che hanno messo sotto pressione i risultati finanziari.

Fare esercizio, Le vendite sono cresciute di quasi il 6% a oltre 4 miliardi di riyal (circa $ 800 milioni di dollari) Secondo un’offerta fatta dall’azienda calzaturiera. Tuttavia, i profitti sono scesi da 845 milioni di riyal a 108 milioni di riyal e l’Ebitda ricorrente è diminuito del 9,5% a 690 milioni di riyal.

Per marchio, Havaianas ha venduto 247 milioni di paia nell’anno, una cifra in calo del 5% rispetto al 2021.

In Brasile, la flessione dei volumi venduti è spiegata dal cattivo andamento del canale di offerta, mentre nella divisione internazionale gli unici mercati che hanno registrato flessioni sono stati America Latina e Stati Uniti, mercati che hanno risentito della ristrutturazione operativa e della revisione il suo modello di business.

Per quanto riguarda Rothy’s, le sue vendite sono cresciute del 26% rispetto al 2021 a 183 milioni di dollari, mentre l’Ebitda era in rosso con una perdita di 30 milioni di dollari e un utile annuo di 36 milioni di dollari.

Alla fine del 2022, l’azienda aveva 16 negozi aperti, con una crescita di quasi il 20% nelle vendite nello stesso negozio.

Previsioni 2023

Secondo il ramo esecutivo, Alpargatas è entrata nel 2023 “con una priorità sulla ripresa della crescita sostenibile e un focus sulla razionalizzazione, l’aumento dell’efficienza e l’eccellenza operativa”.

Pertanto, in Brasile, stanno implementando un programma di accelerazione delle vendite lorde. “Stiamo aumentando la nostra esposizione nei punti vendita e investendo in azioni di marketing, con l’obiettivo di riprendere la crescita nel canale di consegna”, ha affermato.

A livello internazionale si cerca di migliorare il livello di disponibilità di servizi e prodotti per favorire l’inizio della stagione estiva.

Inoltre, l’e-commerce continua a mostrare performance migliorate sia negli Stati Uniti che in Europa. Pertanto, negli Stati Uniti stiamo definendo il nuovo modello operativo con Amazon e prevediamo che sarà operativo durante l’alta stagione estiva”, ha osservato.