Una crisi bancaria potrebbe far ristagnare l’economia tedesca per due anni | Economia

Le turbolenze nel settore bancario non hanno influito sullo stato d’animo della più grande economia europea, con consumatori e imprese che hanno affermato in diversi recenti sondaggi di affrontare la primavera con un buon comportamento. La fiducia dei consumatori tedeschi…

Le turbolenze nel settore bancario non hanno influito sullo stato d’animo della più grande economia europea, con consumatori e imprese che hanno affermato in diversi recenti sondaggi di affrontare la primavera con un buon comportamento. Fiducia dei consumatori tedeschi Un miglioramento per il sesto mese consecutivo; Ha anche ottenuto l’indice Ifo Business Confidence Quinto aumento consecutivo Gli analisti ritengono che i dati sul PIL del primo trimestre non saranno così negativi come pensavano all’inizio dell’anno. Ma l’ansia causata dal crollo della banca della Silicon Valley e dalla sua ondata espansiva non si è placata, e gli economisti vogliono sapere quali conseguenze ciò potrebbe avere nella prima economia dell’euro. Un’analisi dell’Istituto tedesco di economia (IW) conclude che “una crisi bancaria farà precipitare la Germania in recessione quest’anno”.

Lo studio condotto da questo istituto, vicino ai presidenti, indica che nuovi sconvolgimenti nel settore bancario costeranno all’economia tedesca mezzo punto percentuale di crescita economica quest’anno e due punti percentuali l’anno prossimo. L’opera simula le conseguenze che una crisi avrebbe su tutti i settori dell’economia: l’inasprimento delle condizioni del credito porterebbe a una riduzione dei prestiti e ostacolerebbe gli investimenti, che crollerebbero; I consumi privati ​​diminuiranno. Le banche centrali in Europa e negli Stati Uniti dovranno adeguare le loro politiche sui tassi di interesse. Se le condizioni del credito saranno inasprite, l’attività privata diminuirà dell’1,1% nel 2023 e del 5,8% nel 2024, dettagli aziendali, Pubblicato questa domenica.

I principali istituti economici tedeschi, compreso l’IW, non ritengono che si verificherà una nuova crisi bancaria. Quello che fa l’economista Thomas Obst nella sua simulazione è chiedersi cosa accadrebbe se si verificasse questo ipotetico scenario, perché il rischio, sostiene, non è ancora scomparso. Raccoglie anche il quotidiano economico HandelsblattL’ipotesi proposta dal giornale non è una crisi finanziaria come quella del 2008, quando in quattro anni fallirono più di 400 banche e si verificò una forte contrazione del credito, ma una versione blanda di una crisi bancaria causata da un crollo del mercato azionario .

È stato riferito che il consiglio consultivo degli economisti del governo tedesco si chiama b Cinque saggiSi aspetta che l’economia tedesca cresca dello 0,2% quest’anno e dell’1,3% l’anno prossimo. Le prospettive sono migliorate rispetto allo scorso autunno. Nel loro ultimo rapporto, presentato la scorsa settimana, avvertono che l’inflazione è ora il rischio maggiore perché significa un’enorme perdita di potere d’acquisto, e quindi una domanda debole come motore dell’economia tedesca. Gli anziani prevedono un tasso di inflazione del 6,6% per quest’anno, mentre nel 2024 calcolano una media del 3%.

Il crollo della banca della Silicon Valley all’inizio di febbraio e l’acquisizione di Credit Suisse da parte di un concorrente USB hanno scosso i mercati finanziari e suscitato brutti ricordi della crisi del 2008. Le quotazioni azionarie mondiali sono diminuite del 5%, le quotazioni azionarie mondiali sono diminuite del 5% e prezzi bancari nell’eurozona, del 12%. I mercati sono in ripresa L’indice di riferimento tedesco DAX ha raggiunto un nuovo massimo annuale lo scorso venerdì, ma il rischio di una nuova crisi rimane.

Obst calcola cosa accadrebbe se ci fosse un nuovo grave crollo del prezzo delle azioni nei mercati azionari globali. Nello specifico, utilizzando l’Oxford Model of the World Economy, simula una perdita media annua del 10%. La recessione metterà sotto pressione le istituzioni finanziarie in caso di dubbi sulla loro stabilità, con conseguenze tangibili per imprese e cittadini: le banche inaspriranno le loro condizioni di credito e la perdita di ricchezza si ripercuoterà sui consumi delle famiglie. I tedeschi consumeranno lo 0,4% in meno nel 2023 e il 2,2% in meno nel 2024. Obst afferma che il calo degli investimenti colpirà in particolare il settore immobiliare, che è già sotto forte stress in Germania.

alta percentuale

Per combattere l’inflazione negli Stati Uniti e in Europa, le banche centrali hanno rapidamente aumentato i tassi di interesse ufficiali. Ora sta diventando chiaro che alcune banche sono impantanate nella falcità monetaria. Stanno incontrando problemi anche prima che le banche centrali mettano davvero fine all’inflazione”, osserva IW in comunicato stampa.

I ricercatori di Oxford Economics calcolano simili diminuzioni della crescita. Hanno esaminato cosa accadrebbe se i mercati azionari tedeschi scendessero del 30% rispetto all’anno precedente nel quarto trimestre. Di conseguenza, la crescita economica della Germania sarà inferiore di 0,8 punti percentuali nel 2023 e di circa 3 punti percentuali nel 2024. Oliver Rakau, economista di Oxford Economics, considera i risultati di IW “abbastanza ragionevoli”, cita. Handelsblatt.

“Le prospettive economiche, già desolate, sono state ulteriormente deteriorate dall’imminente crisi bancaria”, afferma Obst. Aumenta la pressione sulle banche centrali. È giunto il momento per loro di testare la loro attuale politica dei tassi di interesse ed evitare il rischio di contagio per l’economia nel suo complesso. Aggiunge che la questione cruciale è se la politica monetaria possa continuare ad aumentare i tassi di interesse senza mettere in pericolo la stabilità dei mercati finanziari.

Segui tutte le informazioni per Economia E un lavoro In Facebook E Cinguettioo sul nostro sito Il notiziario settimanale