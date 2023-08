L’ambasciatore italiano saluta il Venezuela – Ambasciate

(ANSA) – Caracas – L’Ambasciatore dell’Incaricato d’Affari italiano Placido Vigo in Venezuela ha concluso il suo mandato nel Paese dopo aver prestato servizio per oltre quattro anni in una complessa fase storica segnata dalla pandemia di Covid-19.

Dopo aver ringraziato il diplomatico per la sensibilità, il sostegno e il lavoro di squadra a favore della comunità italiana in questo Paese, il Consolato Generale d’Italia a Caracas lo ha comunicato attraverso i social network.

“Caro Ambasciatore, la tua sensibilità, la tua visione, il tuo costante supporto, il prezioso lavoro di squadra e ci ispirano sempre a digitalizzare, innovare per migliorare i servizi consolari a favore dei nostri amati connazionali. Abbiamo il dovere di apprezzare di più”, ha rivelato il messaggio della delegazione.

Dopo essere arrivato a Caracas, il 13 giugno 2019 il 63enne Vigo ha presentato le sue credenziali all’allora ministro degli Esteri venezuelano Jorge Areza per sostituire l’ambasciatore Dr. Silvio Mignano come nuovo rappresentante dell’Italia in Venezuela.

Diplomatico con una brillante carriera in America Latina, è stato Ambasciatore d’Italia in Bolivia (2014-2019) e Ambasciatore a Panama (2006-2011). (ANSA).