L’Argentina toglie gli onori al dittatore cileno Augusto Pinochet

Buenos Aires-. Il presidente argentino Alberto Fernández ha firmato oggi il decreto n. 455, che revoca l’Ordine di Mayo e la Medaglia Libertador San Martin al dittatore cileno Augusto Pinochet (1915-2006).

La decisione è stata annunciata in conferenza stampa dalla portavoce di Casa Rosada, Gabriela Cerruti, che ha sottolineato l’importanza di proseguire la lotta contro il negazionismo e per la memoria, la verità e la giustizia.

Questa azione avviene cinque giorni dopo la commemorazione del 50° anniversario del colpo di stato contro l’ex presidente cileno Salvador Allende (1908-1973), e quando l’Argentina celebra quattro decenni di rinascita della democrazia, dopo la fine dell’ultima dittatura civile-militare in questo paese. (1976-1983).

Il decreto, che sarà pubblicato stasera sulla Gazzetta Ufficiale, conferma che Pinochet non merita il ringraziamento della nazione argentina perché ha attuato politiche che hanno travolto la vita e portato al deterioramento della situazione umanitaria. Cerruti ha affermato che le sue azioni offendono i valori e i principi guida dei nostri antenati e vanno contro tali onori.

Ha aggiunto che è necessario difendere, ogni giorno, i valori che rilanciano lo Stato di diritto e respingere qualsiasi atto che neghi il terrorismo di Stato.

Inoltre, ha affermato che, poiché gli ideali rappresentati da detti ordini erano stati violati e Pinochet era responsabile di atti incompatibili con i principi da essi rappresentati, non poteva essere accreditato e ritirato da un così alto onore come lui e i suoi successori. .

L’Argentina occupa una posizione centrale nel forum delle nazioni e nel riconoscimento della verità, della giustizia e della memoria come pilastri per la costruzione di un sistema democratico. Ha concluso: “Con la lotta delle organizzazioni per i diritti umani come baluardo inespugnabile, dobbiamo continuare la lotta contro la negazione, l’oblio e i tentativi di impunità”.