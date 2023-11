“L’aumento delle bevande premium rappresenta un’opportunità.”

Affrontiamo il Natale con una crescita annua dell’11%.

Bacardi Nato in Spagna. Nello specifico, a Santiago de Cuba. Ma nel 1862, quando l’isola era ancora spagnola. 161 anni dopo, il Paese svolge ancora un ruolo importante nella sua strategia. Ha aggiunto: “La Spagna è il nostro secondo mercato in Europa, dopo solo la Francia, ma il suo potenziale di crescita è molto ampio. Gli alcolici rappresentano il 10% delle vendite di alcolici, a causa del forte peso di birra e vino, mentre in altri paesi come il Regno Unito rappresentano il 25%, quindi c’è ancora molta strada da fare”. Amanda Almond, Direttore Generale di Barcardi in SpagnaPortogallo e Grecia.

Sebbene il gruppo non fornisca dati sulle vendite per paese, Quest’anno Bacardi ha registrato una crescita dell’11% sul mercato spagnolocon marchi come Tequila del pastore O il Vodka d’oca grigia Molto più alto di questo numero. Nel 2021, ultimo anno con dati nel registro delle imprese, Bacardi ha realizzato in Spagna un fatturato di 162 milioni e un utile di 4,9 milioni di euro.

“Il mercato ha rallentato un po’ negli ultimi mesi, anche se continuiamo a crescere.” spiega il direttore generale di Bacardi Iberia. Il Natale è fondamentale per le tue venditepoiché è il secondo periodo dell’anno più impegnativo per la tua attività, dopo l’estate.

Il suo canale principale è l’ospitalità, che rappresenta il 60% delle venditeMentre i consumi domestici contribuiscono per il restante 40%. “Negli ultimi tre anni abbiamo investito molto per raggiungere i clienti del settore alberghiero e siamo stati in grado di espandere la nostra presenza”, afferma il manager.

Leve per la crescita

“La nostra strategia nel mercato spagnolo si basa su tre pilastri di crescita: Tendenze nei cocktail, nelle bevande a basso o analcolico e nel segmento premium. In Europa, il consumo di distillati premium rappresenta il 25% di questa categoria, ma in Spagna raggiunge appena il 16%. Tuttavia, sta crescendo del 30%, il che rappresenta una grande opportunità”, afferma Amanda Almond.

Il marchio Martini rappresenta “quasi il 40% delle attività del Gruppo Bacardi in Spagna”.Mentre il resto del suo portafoglio (Bacardi, Grey Goose, Bombay Sapphire, Patron, Santa Teresa o Dewar’s) contribuisce per il restante 60%. Tuttavia, il consiglio vede opportunità per diversificare il reddito.

“I giovani bevono meno, ma di qualità migliore, e il loro consumo non è così concentrato di notte, ma si estende a più ore della giornata”.. Lui tardi o “È un fenomeno molto interessante per noi e apre possibilità per nuove categorie.”

Un’altra parte da sollevare è quella bevande Pronto da bere (pronto da bere) dove il distillato è già miscelato. “Sta crescendo del 68%, anche se è ancora su una base piccola”.Indica. Tuttavia, “La star del momento è la tequila.”Dove possiede l’azienda modello Nel segmento premium. “Sta crescendo più del 100%, in parte perché ce n’è così tanto celebrità “Questo è ciò che lo rende popolare, ma anche per il suo utilizzo nei cocktail e perché è visto come una bevanda più salutare”, afferma Almond.

Lo prevede la direttiva “Vendiamo sempre di più CollegatoMa non direttamente, ma tramite partner”. Il suo principale supporto nel mercato spagnolo è Carrefour, El Corte Inglés, Amazon, Glovo e Uber Eats.

L’azienda non produce in Spagna e non ha intenzione di farlo. Le loro bevande vengono importate da altri mercati come l’Italia (Martini), la Francia (Grey Goose) o il Regno Unito (Bombay Sapphire). L’impegno del gruppo sul mercato continuerà comunque nei prossimi anni. “Siamo i numeri tre nel mercato spagnolo – dopo Diageo e Pernod Ricard – e l’obiettivo è continuare a crescere”. Lui finisce.