Il Play Store ha una varietà di strumenti che possono essere di grande aiuto per le persone che soffrono di celiachia.

Pane e dolci sono gli alimenti che solitamente contengono glutine, anche se esistono sempre più varianti di ciò che possono mangiare i celiaci

Ti diremo cosa sono i file Le 7 migliori app per i pazienti celiaci Che puoi scaricare dal Play Store. Nel nostro Paese possono esserci tra le 450.000 e le 900.000 persone affette da celiachia. E non è tutto: tra l’80% e l’85% delle persone con questa malattia potrebbe non essere diagnosticata.

Queste app ti aiuteranno anche a pianificare i menu e organizzare i tuoi pasti. Inoltre, nel Play Store troverai anche app speciali per vegetariani e vegani. Insomma, il Play Store è una crema idratante per tutte le persone che ne hanno bisogno Particolare attenzione in cucina.

Le 7 migliori app per i pazienti celiaci

tutti questi Applicazioni per la celiachia È disponibile per il download gratuito sul Play Store. Provali tutti e attieniti a quello che funziona meglio per la tua situazione.

celeste

Un’applicazione ideale per coloro che ne hanno bisogno Dieta senza glutine. Celicidad mira principalmente a individuare gli oltre 1.900 ristoranti senza glutine in Spagna, dove si trovano e le loro informazioni di contatto. Fornisce anche informazioni in base a dove ti trovi in ​​quel momento, oltre al tipo di cibo che offrono, al listino prezzi, se servono pane, birra, dolci, ecc. Troverai anche la valutazione data ai ristoranti da altri utenti.

Scarica Celicity dal Play Store

NO

La Celiac & Gluten Sensitivity Association ha sviluppato l’app sinGLU10. In esso potrai trovare una classificazione degli alimenti in base al loro contenuto di glutine in modo da sapere, a colpo d’occhio, se puoi mangiarli o meno. Il suo database contiene più di 19.000 cibo, il tutto verificato da detta associazione dopo aver consultato il produttore. Include anche uno scanner di codici a barre per una scansione rapida. Inoltre, prevede anche la ricerca di ristoranti, negozi e hotel che offrono alimenti senza glutine e un pratico ricettario.

Scarica sinGLU10 nel Play Store

il telefono

FACEMOVIL è un’applicazione sviluppata dalla Federazione delle Associazioni Celiachia in Spagna. Ogni anno FACE pubblica un elenco di over 13.000 prodotti sono senza glutine. In effetti, questa applicazione raccoglie informazioni da tutti loro. Offre anche un elenco di ristoranti e hotel con oltre 1.600 suggerimenti.

Scarica FACEMOVIL nel Play Store

Scanner senza glutine

Scanner Free Scanner può essere il tuo migliore amico quando si tratta di fare Acquista al supermercato, dove puoi usarlo per scansionare gli alimenti di tuo interesse. Secondo la descrizione dell’app stessa, funziona con milioni di prodotti, inoltre non è richiesta alcuna registrazione. Puoi contribuire all’app se non viene trovato alcun prodotto. Per utilizzare lo scanner, devi solo dare all’app i permessi necessari e iniziare a sapere quali alimenti contengono o meno glutine.

Scarica il Gluten Free Gluten Scanner dal Play Store

Trovami senza glutine

Come in Celicidad, Find Me Gluten Free è un motore di ricerca per ristoranti senza glutine. Un’app per celiaci, indispensabile anche se Andiamo a fare un viaggioIn un momento in cui non abbiamo molto controllo sulla nostra dieta e mangiare fuori può essere complicato per noi. Puoi trovare i ristoranti più votati, quelli più vicini, cercarli per indirizzo esatto, ecc. È in inglese, ma è molto facile da usare.

Scarica Find Me Gluten Free dal Play Store

30

L’app definitiva per la celiachia finita Amanti della birra. Su Celiacosalos30 puoi trovare oltre 250 birre adatte al virus della colia, oltre a poter individuare bar e ristoranti dove puoi trovarne una. Ma non solo: l’app integra anche le sue informazioni con una mappa per individuare ristoranti e caffetterie con opzioni di menu senza glutine.

Scarica celiacosalos30 nel Play Store

GlutApp

GlutApp è un’altra app per pazienti celiaci la cui funzione è quella di creare un file Cibo chiaro. Per fare ciò, utilizza un database pubblico chiamato Open Food Facts che copre più di 10.000 prodotti. Inoltre, puoi aggiungere quelli che non sono stati trovati. Questo strumento fornisce anche una pratica sezione di domande e risposte per rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere sulla celiachia.

Scarica GlutApp dal Play Store