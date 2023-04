Le cuffie Sony con autonomia fino a 50 ore costano meno di 50 euro

Per il design, da allora abbiamo a che fare con cuffie molto comode e leggere Corona Completamente regolabile – puoi adattarlo a tuo piacimento – e assi È morbido e non ti disturberà. IL bottoni Le cuffie sono molto facili da usare e grazie a loro puoi controllare la riproduzione: metterla in pausa, cambiare brano, alzare o abbassare il volume o persino rispondere alle chiamate.

Le cuffie più importanti sono voce Ecco perché devi sapere molto bene che qualità avrà questa caratteristica quando penseremo di acquistarne uno. Il nostro modello è dotato della tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), che garantisce una qualità del suono autentica e grazie alla tecnologia Spatial Audio 360 realtà audio , puoi goderti la sensazione avvolgente e reale, proprio come se fossi in un concerto. Inoltre, dall’app cuffie comunicare Da Sony, puoi personalizzare il suono in base al tipo che desideri, nonché creare le tue impostazioni con il suo equalizzatore. Qualità del suono personalizzabile!

E a proposito di chiamate, possono essere nitide anche in ambienti rumorosi grazie al microfono di alta qualità che hanno incorporato e alla riduzione del rumore ambientale che hanno.

Come accennato all’inizio, stiamo parlando di cuffie che hanno batteria con su cinquanta ore di autonomia, che sarebbero più di due giorni interi per ascoltare musica senza sosta. Con queste cuffie, puoi dimenticare se hai un caricabatterie nelle vicinanze o se la batteria durerà quanto vuoi usarla. Come se non bastasse, A.N critico veloce Appena 3 minuti, potrà garantire l’autonomia di un’ora e mezza di riproduzione. Incredibile vero?

Alcune delle migliori cuffie per meno di 50 euro

Nel caso in cui tutto quanto sopra ti sembri un po’ troppo, dovresti anche sapere che queste cuffie possono essere collegate a due dispositivi Bluetooth diverso allo stesso tempo. Nel caso in cui ti aspetti una chiamata da un dispositivo, ad esempio, il Sony WH-CH520 sa a quale dispositivo appartiene e si connette automaticamente ad esso per offrire la perfetta esperienza a mani libere.

La cosa migliore di queste cuffie è il loro prezzo. per lui prezzo al dettaglio Il prezzo originale su Amazon e sul sito Sony è di 69,99 euro e oggi non può che essere vostro 49,90 €. Non pensarci due volte e goditi un’esperienza completamente coinvolgente per ore e ore con queste cuffie wireless di Sony!