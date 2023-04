Quindi puoi installare facilmente i caratteri su iPhone

Come installare i font su iPhone

A partire da iOS 14, è possibile installare ufficialmente i font su iPhone. È sparito un profilo personalizzato per ogni font, che abbiamo dovuto scaricare online. Attualmente abbiamo app che possiamo scaricare dall’App Store e molte di esse sono completamente gratuite. La prima cosa che vedremo è l’impostazione con cui possiamo gestire i caratteri. Per questo, lo faremo Impostazioni > Generali > Caratteri. Se non abbiamo installato alcun font, questa sezione ci mostrerà un messaggio che ci invita a visitare l’App Store, per scaricare applicazioni che consentono l’installazione di font.

Più avanti in questo post, ti lasceremo alcuni consigli per questo tipo di applicazione. Ma per ora, devi sapere che il processo è molto semplice: installiamo l’applicazione, selezioniamo la fonte e facciamo clic sull’opzione di installazione. Se questa è la prima volta che installeremo un font, l’iPhone ci mostrerà una casella che ci dice che questo font verrà aggiunto a Fonts.