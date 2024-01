Le operazioni di Kering in Italia superano gli 11 miliardi di euro

Tradotto



Rocio Alonso Lopez





8 gennaio 2024

Tra case, centri produttivi, logistica, ricerca e innovazione, designer e manager, l’Italia è più di un luogo strategico per Kering. Dall'acquisizione delle azioni di Gucci Group da parte del gruppo francese nel 1999, passo decisivo per trasformare l'azienda in un player puro nel settore del lusso, il peso del Paese non ha smesso di crescere, facendo di Kering un Franco. Italiano da usare. Lo conferma uno studio recentemente pubblicato dalla società di consulenza European House – Ambrosetti.

La nuova sede milanese del gruppo – Kering

Il gruppo del lusso ha registrato un aumento esponenziale del peso delle sue attività nella penisola italiana, dove è presente da venticinque anni e impiega quasi 13.500 persone in 49 centri, tra sviluppo prodotto, fabbriche, centri logistici, laboratori e uffici . .

I marchi transalpini rappresentano quasi la metà del suo portafoglio. A cominciare dal vero colosso Gucci, che rappresenta quasi la metà del suo fatturato e quasi il 60% del suo utile operativo. Seguono Bottega Veneta, acquisita nel 2001, poi Brioni, Pomellato e DoDo, a cui si aggiungono Kering Eyewear, produttore di occhiali nato e con sede in Veneto dal 2014, e lo storico produttore di ceramica Ginori 1735. L'estate scorsa l'azienda ha inoltre acquistato una quota del 30% in Valentino.

Le sue attività italiane genereranno un fatturato di 11,6 miliardi di euro nel 2022, in crescita del 18,3% in tre anni, rendendo Kering e i suoi marchi “l'azienda leader nel settore della moda e settori correlati in Italia e il quarto produttore più grande del Paese”, si legge nel rapporto. Ricordiamo che il fatturato totale dell'azienda ammonta a 20,35 miliardi di euro.



Significativo l’impatto del gruppo su tutto l’export italiano, con un incremento del 15% tra il 2019 e il 2022 a 10,5 miliardi di euro. Secondo Ambrosetti, “il contributo complessivo di Kering all'ecosistema italiano raggiungerà i 10.900 milioni di euro nel 2022. In termini percentuali equivale allo 0,6% del Pil italiano”. Questa stima si basa sul valore aggiunto diretto creato dall’azienda, sul valore aggiunto indiretto creato dalla sua catena di fornitura e sul valore aggiunto creato dai costi derivanti dalle commissioni pagate da Kering.

“Il rapporto di Kering con l'Italia è iniziato alla fine del secolo scorso e da allora abbiamo progressivamente ampliato la nostra presenza e i nostri investimenti, dall'artigianato alle capacità logistiche e gestionali in senso lato”, ha commentato in una nota Francesca Bellettini. Promosso Vice Direttore Generale nel settembre 2023.

Vice amministratore delegato del Gruppo, Francesca Bellettini, italiana – Kering

Jean-Marc Duplaix, altro vice amministratore delegato, ha aggiunto: “La portata e la qualità delle relazioni economiche che Kering ha sviluppato in Italia ci distinguono, secondo lo studio, come uno dei più importanti attori esteri del Paese”.

“Questo studio conferma la nostra posizione come gruppo con profonde e solide radici italiane e intendiamo continuare a migliorare gli investimenti e ad attrarre e trattenere i migliori talenti, sempre con un senso di crescita sostenibile del business”, ha affermato.

Oltralpe l'azienda impiega 13.500 persone, prevalentemente in Toscana (44,6%), Lombardia e Veneto, che rappresentano il 28% della forza lavoro totale di Kering. Dovrebbe includere tutte le attività indirette connesse con l'organizzazione. In totale, il Gruppo impiega in Italia 94.437 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE). Lo studio rileva inoltre che l'azienda ha investito 10 milioni di euro in formazione in Italia entro il 2022 e ha organizzato 225 corsi di formazione, un terzo dei quali ha portato ad assunzioni.

All’inizio del 2023 Kering ha aperto le sue nuove sedi a Milano e Firenze, mentre nel 2021 ha costruito un nuovo imponente centro logistico a Tregate (Piemonte). Lo scorso dicembre è stata la volta di Saint Laurent, che ha aperto a Scandicci, alle porte di Firenze, un grande laboratorio di pelletteria, producendo prototipi di accessori in pelle, modelli e ordini speciali. In Toscana, Balenciaga ha aperto un centro di pelletteria e formazione, mentre Bottega Veneta ha creato un laboratorio dedicato alla produzione di scarpe a Vigonza, vicino a Padova, nel Veneto.