Licenziato il generale Roberto Vannacci per aver criticato l’ideologia di genere nel libro più venduto in Italia

Il governo italiano ha aperto un fascicolo disciplinare contro il generale italiano Roberto Vannacci E questo Stato Maggiore dell’Esercito lo ha rimosso dalla carica di direttore Istituto Militare di Geografia Per le sue opinioni e la dura critica all’ideologia di genere, alla cultura del politicamente corretto e a quella che lei descrive come la “tirannia della minoranza”.

VannasiIl pluripremiato generale 55enne è un ex capo dei paracadutisti Forza FolkoreIl suo libro si è trovato al centro di polemiche dopo la sua pubblicazione il 10 agosto Il mondo è sottosopraE in esso critica specificamente gli omosessuali, le femministe e gli immigrati che arrivano in barca sulle coste italiane.

“Cari gay, non siete normali, lasciatevene una ragione!” Lui scrive. VannachiDecorato per il suo lavoro Afghanistan E questo I Balcani. Nello stesso articolo annota: “Voi rappresentate la minoranza più piccola del mondo”.

“Se tutto ti sembra normale è colpa della trama atrio Gay internazionale Parole bandite dai nostri dizionari fino a qualche anno fa”, aggiunge nel suo libro Vannachiche definiva le donne femministe come “streghe moderne”.

Vannachi Parla di legittima difesa contro i criminali: “Se un ladro entra in casa, perché non dovrei avere il potere di sparargli e di trafiggerlo con qualsiasi oggetto mi passi tra le mani? Perché dovrei essere punito?”

Ministro della Difesa, Guido CrocetoCofondatore del partito al governo Fratelli dall’Italia, ha considerato i commenti del generale Wannatchee denigratori dei militari. Giustifica il saccheggio dell’esercito guidato da Croceto Istituto Geologico Mi assicura che non prenderà una decisione in base a ciò che pensa del libro, ma in base agli obblighi che ho nei confronti dell’azienda per cui lavoro.”

Da parte sua, Matteo Salvini, vicepresidente e ministro dei trasporti, ha dichiarato: “Comprerò questo libro che viene segnalato come pericoloso. È opportuno leggerlo e comprenderlo prima di giudicare. Ha salvato il paese. Hai il diritto e il dovere di esprimere i tuoi pensieri.

Intanto la festa Nuovo potere (FN) ha proposto al Generale Vannachi Dovrebbe candidarsi alle prossime elezioni Monza ottobre prossimo al posto del defunto Silvio Berlusconi.

Primo ministro, Georgia MeloneyPer ora non si pronuncia, ma è la terza tappa della coalizione di governo, conservatrice Forza ItaliaSì, lo ha fatto, si è schierato con il ministro della Difesa che ha permesso Vannachi.