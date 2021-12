L’Italia limita l’isolamento per evitare la paralisi del Paese

Le nuove misure andranno a beneficio solo di coloro che sono stati vaccinati

La decisione arriva in un momento in cui da due a tre milioni di italiani sono tenuti prigionieri dopo un test positivo o un contatto con il positivo.

Code infinite per una settimana prima Farmacia E laboratori testati per i sistemi di rilevamento e monitoraggio del governo monitoraggio Crollato in quasi tutte le parti del paese, isteria e forte paura dell’arresto del sistema Molte persone in isolamento. In questa situazione caotica, è stato attivato il grilletto Miglioramento della variante Omigron – Bassa mortalità, ma molto contagiosa e incubazione rapida – Governo Mario Tracy Ha deciso di non aspettare oltre questo mercoledì e ha scelto di annunciare una revisione delle sue misure per controllare l’epidemia.

Pertanto, il giorno in cui il paese è stato registrato come Nuovo post Nei casi Covit-19 – 98.000, circa 140 decessi denunciati in 24 ore – ieri sera l’amministratore italiano discute possibilità vaccinatori Tre taglie L’isolamento può essere evitato se comunicano positivamente, e solo allora Dovrebbero essere usate le mascherine FFP2 Per 10 giorni. La stessa regola si applica ai destinatari Seconda dose Meno di quattro mesi e, come nel caso precedente, non mostrano sintomi. Al contrario, coloro che non sono vaccinati non beneficeranno dell’allentamento delle normative.

La verità è che negli ultimi giorni ci sono già state scene caotiche in alcune città del Paese Tensione Per circostanza. A Milano sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi dei cittadini inferociti che trasportavano. Aspettando 10 ore Eseguire una PCR a causa di un malfunzionamento dei sistemi informatici dell’ospedale. A Perugia c’era un farmacista attaccato Chi si è indignato nell’apprendere che i test di auto-rilevazione per il corona virus erano finiti fa fatica a trovare un carico a Roma, mentre in Piemonte sono stati cancellati (fino al 9 gennaio) per mancanza di 36 treni. personale in viaggio.