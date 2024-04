L’Italia si impegna con Israele a proteggere la comunità ebraica in mezzo agli avvertimenti sull’antisemitismo

Il Ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi ha accolto a Roma il Ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, e lo ha informato sul rafforzamento del protocollo di sicurezza per la comunità ebraica del Paese a seguito dei recenti avvertimenti sull'antisemitismo.

“Abbiamo un dialogo fruttuoso e regolare con la comunità ebraica in Italia e questo rapporto di fiducia reciproca è importante per garantire loro le migliori condizioni di sicurezza”, ha affermato il ministro italiano in una nota.

Piandosi ha accusato l'attacco terroristico del 7 ottobre da parte dell'organizzazione islamica palestinese Hamas di aver fornito “il massimo slancio per rafforzare le misure di sicurezza per gli obiettivi israeliani su tutto il territorio nazionale”.

Inoltre, grazie al rafforzamento delle indagini e alla “vigilanza e controllo costante” delle forze di polizia e dell'intelligence, “i pericoli di minacce terroristiche sono stati intercettati”, anche con arresti.

L'11 marzo, tre palestinesi delle “Brigate dei Martiri di Al-Aqsa”, considerate un'organizzazione terroristica dall'Unione Europea (UE), sono stati arrestati nella città italiana dell'Aquila con l'accusa di aver pianificato attentati.

L'incontro tra Piantedosi e il capo della diplomazia israeliana è avvenuto tra le denunce di antisemitismo degli ebrei italiani, sei mesi dopo l'attentato che ha scatenato la guerra nella Striscia di Gaza.

Durante un evento tenutosi nella sinagoga di Milano (nord) per chiedere la liberazione dei 133 ostaggi detenuti da Hamas, il capo della comunità ebraica milanese, Walker Magnaghi, ha avvertito che “l'antisemitismo sta crescendo, anche se non tra la gente comune”. “».

Mentre l'Unione italiana della gioventù ebraica (UGEI) mette in guardia sulla situazione delle facoltà: “Non ci sentiamo sicuri nelle nostre università”, ha detto durante la cerimonia la tesoriera Anna Donotti.

Piantedosi ha incontrato anche alcuni parenti degli ostaggi del gruppo terroristico Hamas, che poche ore prima avevano potuto raccontare la loro storia a Papa Francesco in Vaticano.

Il ministro israeliano ha incontrato anche il suo omologo italiano, Antonio Tajani, che ha sostenuto un cessate il fuoco immediato nell'enclave e per facilitare l'arrivo degli aiuti umanitari, e ha incontrato anche il capo della Difesa Guido Grosseto. EFE e Aurora