Lo spazio Binsar Malvinas ha raggiunto un numero record di visite nel 2023

L’anno 2023 ha visto un numero record di visite al Museo Storico del Comune di Ushuaia “Espacio Pensar Malvinas” chiudendo l’anno con un totale di 2.394 visite, superando di gran lunga le 1.375 visite dell’anno precedente.

A questo proposito, il Ministro per gli Affari delle Malvinas Daniel Arias ha espresso: “Sono molto grato e felice per questo enorme progresso riguardo alla pubblicazione del Questione e del Caso Malvinas, un obiettivo chiaro che ci eravamo prefissati all'inizio con il sindaco Walter Votto. Sulla mia amministrazione come Segretario, e sulla creazione di questo Segretariato Generale.

Arias ha sottolineato “il lavoro del team della segreteria che ha reso possibile questo progresso, così come di tutte le regioni del comune che ci danno sempre il loro sostegno per realizzare attività e diffondere questo spazio”.

Delle visite totali, il 72% corrisponde a visite di turisti nazionali e residenti a Ushuaia, e il 28% corrisponde a visite internazionali. Tra i 39 paesi che hanno visitato il museo, ad esempio: Germania, Australia, Belgio, Canada, Cina, Stati Uniti, tutti i paesi vicini del Sud America, oltre a Slovacchia, Spagna, Finlandia, Francia, India, Indonesia, Giappone, e Montenegro. Nuova Zelanda, Pakistan, Romania, Tunisia e altri. Il Brasile è in cima alla lista come il paese con il maggior numero di presenze, evidenziando la visita di oltre 30 turisti dal Regno Unito.

La grande presenza di turisti nazionali è dovuta al lavoro congiunto tra il Ministero degli Affari delle Malvinas e il Ministero del Turismo, oltre a beneficiare del programma nazionale pre-viaggio promosso dalla precedente amministrazione nazionale negli ultimi anni. Ciò ha permesso ai turisti di continuare ad arrivare a destinazione anche durante la bassa stagione.