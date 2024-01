Presentazione di SmartSystem SM7-PRO-3G: uno stabilizzatore migliorato, ultraluminoso e senza ventola

L'azienda italiana di tecnologia cinematografica SmartSystem ha presentato la SmartCAM SM7-PRO-3G da 7 pollici, un “display robusto progettato per un uso stabile”, progettato specificamente per situazioni che richiedono robustezza e stabilità. Con un'impressionante luminosità di 3200 nit e altre caratteristiche interessanti, questa potrebbe essere una buona aggiunta per qualsiasi regista tentato di testare la propria attrezzatura. diamo un'occhiata!

Involucro robusto per una stabilità ottimale. Fonte: Sistema intelligente

Sistema di gestione dell'acqua

Leggero e compatto con un peso di soli 1,3 kg/2,7 libbre, questo monitor è ideale per il collegamento a un supporto, cursore o sistema gimbal e, secondo l'azienda, è progettato per soddisfare tutti i requisiti fisici di un moderno gimbal. Inoltre, il pannello LCD da 17,78 cm/7″ è alloggiato in un involucro di alluminio rigido ed è stato appositamente progettato per essere impermeabile tramite “percorsi dedicati” che fanno parte del sistema di gestione dell'acqua. Questo sistema funziona perché la copertura si contrae e si dilata a seconda della temperatura, per cui quando una pioggia improvvisa la colpisce si formano dei “percorsi” che permettono all'acqua di defluire. Ciò non significa che sia “impermeabile”, perché in realtà non è possibile immergere questo dispositivo sott'acqua senza distruggerlo.

Resistente all'acqua grazie al sistema di gestione. Fonte: Sistema intelligente

Il display SmartSystem SM7-PRO-3G ha una luminosità massima di 3.200 nit e dispone della gestione adattiva della retroilluminazione, un sensore di luce integrato e dedicato, che consente il controllo della luminosità in ambienti misti. La risoluzione nativa del pannello è 1920 x 1200 con un rapporto di contrasto di 1200:1. Lo schermo LCD in vetro ha un rivestimento AR.

Il retro dello SmartSystem SM7-PRO-3G contiene diverse porte. Fonte: Sistema intelligente

La porta USB consente l'importazione di LUT 3D personalizzate e facilita gli aggiornamenti del firmware. Inoltre, un connettore push-pull a 3 pin consente all'utente di visualizzare TALLY sullo schermo attraverso due canali rossi/verdi dedicati separati.

XTBUS è un nuovo protocollo di comunicazione display che ti consentirà di connettere i prodotti attuali e futuri su una rete dedicata dove condividere informazioni e dati.

Sistema intelligente SM7-PRO-3G – Specifiche

Display Hyper Bright 3G-SDI da 7 pollici con un massimo di 3200 nit.

Schermo IPS con vetro protettivo e speciale rivestimento antiriflesso.

Gestione adattiva della retroilluminazione per fornire sempre la migliore luminosità a seconda dell'ambiente esterno.

Specificamente progettato per soddisfare tutte le esigenze fisiche degli installatori moderni.

Perfettamente bilanciato quando è installato il CG (montaggio laterale/foro centrale).

Un design speciale in grado di affrontare pioggia e acqua grazie ai cingoli esclusivi.

XTPort per una connessione dati veloce con altre periferiche.

Opzioni nutrizionali

1 connettore push-pull bipolare – tensione 9V – 34V

1 connettore push-pull bipolare come presa di corrente

1 connettore push-pull a 4 poli come XTPort per alimentazione e ingresso dati

1 piastra batteria Vlock o ThreeStuds (opzionale)

Prezzo e disponibilità

Il monitor SmartCAM SM7-PRO-3G è ora disponibile in Sito web del sistema intelligente Costa € 2999,94 e viene fornito con 1x connettore push-pull a 2 pin, una custodia in resina e una custodia morbida in neoprene.

Di quale monitor ti fidi quando sei sul campo? Pensi che SmartCAM sia un'opzione interessante? Raccontacelo nei commenti qui sotto!