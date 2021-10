L’ombra della regolamentazione avanza senza sosta nell’ecosistema “cripto”

Mondo codificatori L’avvicinarsi alla regolamentazione istituzionale genererebbe una certa incertezza a breve termine con alcune dosi aggiuntive di volatilità. L’ecosistema delle risorse digitali ha attirato a Grande interesse e accelerazione degli investimenti, ma quella tempesta normativa che sta per raggiungere il livello globale interesserà probabilmente tutte le parti dell’ecosistema, Impatto sulla crescita e valutazioni.

valore di mercato di Più di 2 trilioni di dollari Con oltre 200 milioni di utenti, il mondo delle risorse digitali è troppo grande per essere ignorato. I massimi esperti della Bank of America riferiscono in un rapporto che ritengono che le risorse digitali basate su criptovalute potrebbero costituire un “a Classe di attività completamente nuova“.

Bitcoin è l’ovvio riferimento con un capitale di $ 900.000 milioni, ma Ecosistema di risorse digitali più solido: Token che fungono da sistemi operativi, applicazioni decentralizzate (DApp) senza intermediari, stablecoin legate a valute legali, Central Bank Digital Assets (CBDC) chiamate a sostituire le valute nazionali e Token non pieghevoli (NFT) Consente la comunicazione tra creatori e fan.

Gli investimenti in asset digitali e blockchain erano per il capitale di rischio Più di 17 miliardi di dollari Nella prima metà del 2021, lo scorso anno sono diminuiti di 5,5 miliardi. “Questo crea un Una nuova generazione di aziende per scambiare risorse digitali, e nuove offerte e applicazioni in tutti i settori, tra cui finanza, supply chain, giochi e social network”, hanno identificato gli analisti delle banche statunitensi.

Bitcoin è progettato con contanti, ma è sempre più visto come una sorta di oro digitale. Ethereum ha costruito una piattaforma onnipresente alimentata da contratti intelligenti, che consente lo sviluppo di centinaia di applicazioni che possono Trasformare il settore finanziario, assicurativo, legale, immobiliare e molti altri settori.

In questo senso, gli asset digitali che consentono di creare app, come ha fatto l’iPhone di Apple con il suo App Store, guadagnano il valore più alto. Ma, oltre a tutto questo, la pressione sull’ecosistema delle criptovalute viene dalla mano di Organizzazione in preparazione.

Alcuni governi, come Cina e India, hanno vietato il commercio di bitcoin. I dipartimenti stanno lavorando allo sviluppo delle politiche e, come ha recentemente affermato la Securities and Exchange Commission, il futuro del settore degli asset digitali è “all’interno delle politiche pubbliche”. Le valute digitali della banca centrale sembrano inevitabili, ma le risorse digitali legali, come il bitcoin, potrebbero essere un obiettivo se le banche centrali vedono Rischio per il sistema di pagamento o interruzione del flusso di creditoLo dicono gli analisti della Bank of America.

Le applicazioni DeFi con funzionalità simili alla sicurezza possono attirare l’attenzione della SEC e forse esercitare pressioni sull’uso a breve termine. “Il L’incertezza normativa è il più grande rischio a breve termine Secondo noi “, affermano questi esperti.

Preoccupazioni della Banca di Spagna

Ma da questa parte dell’Atlantico, anche il dibattito sulla sua adozione è un tema scottante. Un recente rapporto emesso dalla Banca di Spagna dal titolo Il ruolo delle criptovalute come valuta legale: l’esempio di El Salvador, firmato da Sergio Gorjón, contro l’adozione di Bitcoin come moneta a corso legale.

“L’adozione di bitcoin come moneta a corso legale è un suggerimento di hacking Circondato da polemiche”, spiega Gorgon. Nonostante lo Stato non sia il primo a prendere in considerazione questo provvedimento, si è dimostrato leader nella sua attuazione. “È servito, a parere di molti, come banco di prova per le autorità giudiziarie con Monete deboli o completamente generate che aspirano all’indipendenza dal dollaro nordamericano”, aggiunge.

Come previsto, il progetto è circondato da molte incertezze pratiche che sollevano dubbi sullo sviluppo a medio termine dell’iniziativa. Per esempio, Non è facile sapere chi sta effettivamente correndo un rischio Il tasso di cambio è derivato dalle fluttuazioni del bitcoin nel mercato. Né è chiaro che la fiducia sia sufficiente, con l’allocazione delle risorse, per assorbire le fluttuazioni, poiché non è ciò che accadrebbe in tal caso. Alla fine, potrebbe essere necessario trasferire una potenziale perdita di cittadinanza sotto forma di tasse.

L’esperto finanziario osserva che ha sollevato aspettative e dubbi in parti uguali. “L’iniziativa apre le porte ad altri paesi per seguire l’esempio e fungere da a Dimostrare la base per poteri valutari deboli O un’aspirazione completamente dollarizzata all’indipendenza dal dollaro USA”, dice.

Tutto sommato, il fattore positivo che Gorgon evidenzia dall’implementazione di El Salvador è il fattore notevole Sforzo normativo per prevenire l’uso criminale di Bitcoin. Ha concluso dicendo, “compreso il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, anche se questo ricade sulle spalle delle banche e dei loro supervisori, che sono clienti che hanno molte domande”.