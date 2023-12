Lucas vince il rinnovo

Díaz de Mira, l'arbitro dell'Alaves-Real Madrid, ha visto che la palla era trattenuta dal portiere dell'Alaves Severa e ha immediatamente dichiarato finita la partita. Mentre Lucas Vázquez festeggiava con rabbia la vittoria della squadra bianca, il resto dei suoi compagni correvano verso di lui per festeggiare la vittoria Sull'orlo della morte (Il primo ad arrivare fu Jude Bellingham, il secondo fu Antonio Rudiger). Il Real Madrid è tornato ancora una volta in testa alla classifica prima di andare in vacanza e prolungare la serie di imbattibilità: Gli uomini di Ancelotti hanno perso solo una delle 24 partite giocate finora tra campionato e Champions League…

L'ultima settimana di competizione ha mostrato le migliori qualità del galiziano, che ha saputo sopperire all'assenza dell'infortunato Carvajal: verticale, offensivo, imbattibile dall'esterno, competitivo per tutti i 270 minuti giocati contro Union Berlino, Villarreal e Alaves . non per via endovenosa, È la squadra di Divisione I con la migliore media: Occasioni create (1,63 ogni 90'), coinvolgimento in rete (0,95 ogni 90'), passaggi chiave (1,45 ogni 90') e passaggi profondi (1,26 ogni 90'). Come se ciò non bastasse, è il terzo maggior palleggiatore (1,63 ogni 90 minuti)…

I frutti della sua buona prestazione si sono visti nell'assist fornito a Rodrigo per allargare il varco davanti ai Gialli, e nel gol Santilanesco Quello che ha realizzato a Vitoria: il suo 34esimo gol dal ritorno al Real Madrid nell'estate del 2015 (ha giocato 330 partite con i biancorossi con 60 assist). Il rinnovamento passo dopo passo è vinto: Curtis compirà 34 anni il 1 luglio 2024, ma le sue recenti esibizioni riproducono questo scenario. Sta facendo abbastanza per sostituire Carvajal, e i rinforzi dal mercato estivo sono mirati a sostenere altre zone.

Statistiche di Lucas Vázquez.

visualizzare la sequenza degli obiettivi, Sorprendentemente, Rudiger è stato trascinato in prima posizione, e Bellingham in seconda, lasciando una zona libera per lui e Tshwamini (Ciò è dovuto al gol segnato dal pivot francese contro il Girona, che è stato il suo primo gol con i bianchi), e alla presenza di Lucas, che sembrava distratto, ma la strategia era sempre chiara nella sua testa. Per Ancelotti il ​​suo gol è il frutto del lavoro che stanno facendo al Valdebebas: “In due partite lo abbiamo messo in area di rigore, perché è un giocatore molto vivace. Ha segnato e contro il Villarreal ha fornito l'assist”. Sebbene sia molto piccolo, è “pericoloso”.

Quanto ai compagni, tutti lo hanno elogiato, sia in campo che sui social. Lucas è una persona essenziale in ogni camerino: clown, allegro, loquace, una delle persone che compongono il gruppo… I galiziani furono tra i primi ad avvicinarsi a Bellingham e com.goodrollism La questione si è risolta tra i due: l'inglese si è congratulato con lui via S (Prima Twitter) con un dolce messaggio: “Un miracolo di Natale da Lucas Vazquez! Fino alla fine!”. Lucas, indicato anche come uno dei colpevoli dell'unica sconfitta finora dei White (3-1 al Metropolitano contro l'Atletico, visto che i tre gol dei Colchoneros sono arrivati ​​proprio da posizioni della zona che doveva difendere), ha fatto anche una battuta: “Non riesco a vedere un modo migliore per dire addio a quest'anno!” Grazie a lui guiderà la Squadra Bianca nel 2024…

