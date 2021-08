F1 2021: Bottas giustifica la sua prestazione per mancanza di chiarezza sul suo futuro per il 2022

Valtteri Bottas Ancora poco chiaro sul suo futuro per la prossima stagione, quello di cui è sicuro è che la dinamica di firmare un contratto di una stagione è solo per lei Danneggiato nella prima parte della stagione.

l’anno scorso , Autista Mercedes Ha rinnovato il suo contratto solo per una stagione, cosa che lo ha lasciato sfocato, poiché ha dovuto affrontare le pressioni della stampa.

“Sono solo supposizioni e supposizioni basate su come mi sento in questo momento, Ma mi avrebbe sicuramente risparmiato molta energia e molta pressione extra non necessaria e il dover affrontare i media In certi periodi dell’anno in questo modo, in futuro si sarebbe potuto dedicare più tempo ed energia al solo lavoro con il team insieme”, ha detto Bottas su ESPN.

Il finlandese presume che se il suo destino in Formula 1 sarà davvero confermato, potrà concentrarsi maggiormente sulla squadra e sulla vettura. “Non mi concentrerò solo sul momento, ma So di essere con la squadra e mi concentrerò sul prossimo anno e su tutti i miglioramenti che vuoi condividere con la squadra in futuro. Tranquillo, sicuramente sarebbe stato diverso, ma è solo un’ipotesi”.

“Ho sicuramente imparato molto su me stesso negli ultimi anniCome pilota e come essere umano, per poter capire se stesso, “l’opposto del pilota, aggiungendo che ciò che accade fuori gara non lo offenderà né lo preoccuperà”.Oggigiorno sento che qualunque cosa mi lancino non mi scuoterà Per chiudere la partita, ha detto Bottas, mi sento pronto ad affrontare qualsiasi sfida futura.

Toto Lupo Ha accennato a Silverstone che dopo le vacanze, questo significa in Gran Premio del Belgio Ci saranno novità su chi sarà il partner Lewis Hamilton L’anno prossimo.

Durante le vacanze estive, un altro candidato a vestire la divisa della nazionale tedesca, si è unito alla Valtteri Bottas, George Russell Aggiungere Gita di Lance, poiché l’ex campione del mondo, Jacques Villeneuve In ‘Libero Quotidiano’ si legge: “Penso che Bottas possa andare a Aston Martin Invece di quello passeggiare, che siederà al suo posto alla Mercedes.”

Notizie sul vaccino COVID-19 in Messico:

Come registrarsi online per ottenere un vaccino contro il virus Corona?

Quando e dove dovrei ricevere la vaccinazione contro il coronavirus?

Passaggi e requisiti per la vaccinazione contro il virus Corona

Cosa succede se la seconda dose del vaccino è troppo presto o troppo tardi?

Chi può e chi non può essere vaccinato contro il virus Corona in Messico?

Quali documenti devo portare per ricevere il vaccino?

Programma ufficiale di vaccinazione contro il Covid-19 in Messico per stato