Luis Miguel Tour 2024 Messico: il cantante cancella i post sul suo tour nel paese

SAra Luis Miguel Il 2023 è stato un anno di successi sul palco con concerti per lo più completiE non solo in Messico, ma anche negli Stati Uniti e in Sudamerica. accanto a, Il sole viaggerà verso la Spagna Dare un concerto il prossimo luglio 2024.

Quando le cose vanno bene, la cosa migliore è capitalizzare una buona linea, e lui sembra fare così Luis Miguel, quando ha annunciato sui suoi social network, diverse altre date per il prossimo anno nel nostro paese. Ma il post è scomparso.. Quello che è successo?

Luis Miguel 2024: Date annunciate:

Monterrey – 22 agosto

Monterrey – 24 agosto

Chihuahua – 28 agosto

Ciudad Juarez – 30 agosto

Messico – 2 settembre

Tijuana – 4 settembre

Valle di Guadalupe – 7 settembre

Saltillo – 19 settembre

Torreon – 21 settembre

Hermosillo – 24 settembre

Culiacán – 27 settembre

Mazatlan – 29 settembre

Guadalajara – 1 ottobre

Tampico – 5 ottobre

Città del Messico – 8, 9, 11 e 12 ottobre

Pachuca – 27 ottobre

Querétaro – 29 ottobre

Irapuato – 31 ottobre

Puebla – 2 novembre

Tuxtla – 5 novembre

Merida – 8 novembre

Cancún – 11 novembre

Acapulco – 16 e 17 novembre

Toluca – 25 novembre

Una pubblicazione che emoziona e poi delude

Sabato pomeriggio, i social network di Luis Miguel hanno annunciato e impressionato i suoi follower con le nuove date per il 2024. Ma domenica 10 dicembre si è svegliato con la brutta notizia di vedere il post cancellato.

Molti organi di informazione hanno già dato la notizia con una notizia che ha impressionato tutti. Messico, e ha dato speranza a coloro che sarebbero rimasti senza seggi nel 2023.

Finora non c’è stato alcun tipo di spiegazione al riguardo.