Nicola Porcella sulla presunta indisciplina in Messico: ‘Quelle che sono venute fuori sono bugie’

Nicola Porcella Ha iniziato la sua carriera in Messico, dopo il successo lì “La famosa casa del Messico.” Il reality sulla convivenza in cui si è piazzato secondo prima di vincere Wendy Guevara. Questa piattaforma ha dato al peruviano lo spazio per poter farsi un nome e una carriera verso la quale si sta gradualmente avviando.

Tuttavia, la fama gli è arrivata molto rapidamente e con essa molto lavoro, il che è la cosa migliore per lui e la sua famiglia. Nonostante tutto sembri andare per il meglio, alcune dichiarazioni di un presunto amico intimo del peruviano hanno dato di che parlare nelle ultime ore.

Nella rete TVNote dal MessicoSono state pubblicate informazioni che sembravano provenire da una persona vicina al peruviano, in cui affermava che stava violando alcuni dei suoi contratti o aveva un cattivo comportamento in altri.

“Non mi ha affatto sorpreso che sia arrivato tardi all’evento di Mexicali. È stato così per diversi giorni. Ha afferrato il gruppo e ha iniziato ad entrarvi. Pensa che tutti siano o debbano essere ai suoi piedi. E le cose stanno andando bene. non così”, ha commentato in parte delle sue dichiarazioni.

Questa fonte ha addirittura confermato che il peruviano avrà dei problemi con lui Juan OsorioIl produttore responsabile della serie in cui recita. Afferma di non rispettare il suo programma di registrazione, motivo per cui gli avrebbero dato un avvertimento che includeva la rimozione dei suoi permessi per lavorare all’aperto il venerdì.

“Nicola si sente una star di Televisa. Ha avuto problemi con la produzione di Juan Osorio. Tanto che gli hanno chiesto il permesso di partecipare all’evento di venerdì. La produzione del romanzo gli ha detto che avevano bisogno che si concentrasse maggiormente sul progetto. Non lo guardavano studiare e non leggevano la sua pagella. Non potevano permettere queste situazioni. Oltretutto arrivava tardi alle registrazioni del romanzo, e sappiamo che Juan è molto severo e professionale in questo senso.

D’altra parte, ha fatto riferimento all’amicizia del Perù con… Wendy Guevara Ha detto che sarebbe stata una cattiva influenza che avrebbe cambiato la sua morale porcellana. “Wendy ha una cattiva influenza su Nicola. Sono entrambi molto appassionati. Controllano troppo il partito ed è per questo che sono davvero cambiati.”

Attraverso i loro social network, Nicola Porcella Eccelleva nel lavorare sui social network. Il peruviano non ha smesso di condividere la sua felicità per essere stato nominato dai suoi follower per il premio Fandom of the Year. Tuttavia, ha interrotto questi post per sottolineare queste voci.

Ex membro di “È una guerra” Ha esordito ringraziando la vita per il lavoro svolto e per la capacità di godere di questi momenti. Inoltre, ha commentato che era vicino al trasloco.

“Registro contenuti per diversi marchi, grazie a Dio. “Come va lunedì, ho iniziato presto, ieri ho riposato tutto il giorno, oggi mi allenerò, mercoledì inizio a muovermi”, ha espresso in apertura.

Successivamente è stato più diretto e menzionato, facendo riferimento alle dichiarazioni che aveva fatto. A questo proposito ha sottolineato che è tutto falso e che è contento di tutto ciò che ha ottenuto. “Sono felice di quello che è successo, ma sapete tutti che è una bugia, Sono molto felice di tutto quello che sta succedendo, del romanzo, di tutto quello che accadrà. Grazie a te ti mando un bacio e continuiamo a registrare”.