Rising conferma la sua data di uscita con un trailer straziante

“Puella Magi Madoka Magica – Walpurgisnacht: Rising” promette di essere il massimo successo per ragazze magiche

Nel 2011 è stato presentato in anteprima ‘Ragazza magica Madoka Magica’ Per esplodere da dentro questo tipo di Ragazze magiche (Lasciandoli gravemente depressi). Poi sono arrivati ​​i film compilation che riassumono la serie anime e Rebellion, un terzo film originale.

E non è finita qui

Sembra che siamo già arrivati ​​alla fine di “Madoka Magica”, ma in occasione del decimo anniversario della serie nel 2021 è stato annunciato. “Notte di Walpurgis: Rise”.“, che è una continuazione diretta degli eventi del film precedente.

Yukihiro Miyamoto Ritorna come regista, e ritorna anche gran parte del team creativo originale del nuovo film, compresi i creatori, Il quartetto magico. Ritornano anche lo sceneggiatore Jin Urobuchi, il disegnatore dei personaggi Umi Aoki, il compositore Yuki Kajiura e lo studio originale Shaft. Ritornano anche tutte le voci originali, incl Oh, Yuki Come Madoka e Chiwa Saito Come il rosso.

Il primo trailer è già stato visto ed è stato anche confermato che la première del film arriverà in Giappone Inverno 2024. Questo è dietro l’angolo perché significa che entrerà nella prossima stagione anime invernale, tra gennaio e marzo del prossimo anno. Ora vediamo cosa accadrà con la distribuzione internazionale e se arriverà anche nelle sale o almeno potremo aspettare che venga trasmesso, perché anche vedere la serie originale è diventato complicato da quando è uscita da Netflix.

La serie originale di ”Madoka MagicaSi concentra su Madoka Kaname, un’adolescente che vive una vita normale finché non le salva la vita con una creatura che si offre di esaudire qualsiasi suo desiderio in cambio della concessione dei suoi poteri magici per combattere le streghe. Poco per volta, Madoka scopre che un futuro pieno di sofferenza attende le ragazze magiche. E non è così bello come sembra

