La piattaforma di Valve ti permette di giocare a questo prezioso titolo in cooperativa online in modo completamente gratuito solo per pochi giorni.

ogni settimana, vapore Pubblica un'offerta tradizionale che consiste nel farti partecipare gratuito A un videogioco per un periodo limitato. In questo senso, la popolare piattaforma PC ha implementato in modo straordinario tale promozione Un titolo di gioco di ruolo dungeon Cioè Grande tendenza.

Questo fantastico gioco di ruolo d'azione è disponibile gratuitamente su Steam per un periodo limitato

I figli di Morta È un gioco ARPG pubblicato nel 2019 in cui i personaggi operano in un ambiente roguelite in cui non giocherai solo con uno di loro, ma con membri insoliti Famiglia di eroi. Attualmente lo è Raccogli più di 900 giocatori su Steam, dove si trova 89% recensioni positive Su un totale di 13.600 utenti.

In questa proposta con modalità cooperativa locale e online, dovrai schiacciare Orde di nemici popolano sotterranei, caverne e terre che si creano gradualmente. Dovrai dirigere Bergson, con i suoi pregi e difetti, nel combatterlo corruzione Chi li insegue.

Il gameplay nel titolo è a Un mix di giochi di avventura, azione, roguelite e hack-and-slash. Salendo di livello, non solo i personaggi si svilupperanno separatamente, ma si svilupperà anche la famiglia. Non esiste morte permanente e puoi passare da un membro della famiglia all'altro per esplorare i sotterranei.

I figli di Morta Può essere giocato Completamente gratis dentro vapore Da oggi 11 settembre Fino al 13 settembre. D'altra parte, questo fantastico gioco di ruolo può essere acquistato ora e Fino al 18 settembre Con A Sconto del 75%, il che lo lascia ad un prezzo 268,75 pesos argentini Più tasse.

