Da Shakira a Mbappe, si passa per l’amnistia

Il 2023 sta volgendo al termine, quindi è tempo di guardare indietro e rivedere cosa è successo durante l’anno; In questa occasione c’è molto da ricordare. Nel settore tecnologico, ad esempio, ChatGPT e progetti simili come Google Bard hanno fatto molto parlare e tutto fa pensare che il 2023 sarà ricordato come l’anno dell’AI generativa.

E quale migliore indicatore di quale sia la cosa più importante dell’anno se non le ricerche su Google, che sono ancora il modo principale per raggiungere questo obiettivo? Impara e scopri cosa sta succedendo nel mondo. Dopotutto, decine di milioni di persone possono accedervi tramite i loro telefoni cellulari o computer.

Oggi, il gigante della tecnologia non solo ha rivelato i termini più cercati di tutto il 2023 in Spagna; Il rapporto include anche dati provenienti da regioni specifiche, che aiutano a comprendere meglio le differenze nelle priorità degli utenti Internet spagnoli.

I più cercati su Google

Come abbiamo commentato in precedenza, non sorprende che ChatGPT sarà uno dei termini più cercati in Spagna nel 2023; Ciò che il lettore forse non si aspetta è che abbia addirittura superato le elezioni generali e municipali svoltesi quest’anno. In realtà, “ChatGPT” è il termine più cercato Quando si tratta di notizie, con le “Elezioni del 2023” al secondo posto, si vede l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla coscienza pubblica. D’altro canto, “Come si svolgono le elezioni” è stata la domanda più frequente degli spagnoli sul motore di ricerca Google, oltre ad argomenti legati alla politica come “Che cos’è un’amnistia” e “Perché è la guerra tra Israele e Gaza? ?”

Notizie delle ricerche più importanti

ChatGPT Elezioni del 2023 Coppa del Mondo FIFA femminile Rubiale Israele Maria Teresa Campos Shakira Mbappé Matteo Perry Marta Chavarri

Le ricerche più frequenti come fare

Come stanno andando le elezioni? Come faccio a sapere se sono arrivato al seggio elettorale? Come si svolgono le elezioni in Spagna? Come votare per posta Come richiedere assistenza per un importo di 200 euro Come faccio a sapere dove votare? Come votare Come acquistare buoni del tesoro Come faccio a sapere se ho ricevuto l’assistenza di 200€? Come sopravvivere ad un addio

Ricerche più frequenti Perché

Perché la guerra tra Israele e Gaza? Perché i fiori gialli vengono regalati il ​​21 settembre? Perché Twitter si chiama X? Perché le elezioni sono anticipate? Perché Salvam è stato cancellato? Perché non ricevo le note di Instagram? Perché non piove? Perché Lara Alvarez non appare in Survivor? Perché il ciclo non ritorna? Perché sudo così tanto?

Ricerche più frequenti Cos’è

Scusi Legge Botulismo agitazione Sinestesia bacino Lega dei Re Kibbutz Cebu Surrogazione

E non è una questione regionale: “ChatGPT” è stato il termine più cercato a Madrid, Barcellona, ​​Malaga e Valencia, tutte regioni per le quali Google ha condiviso i suoi termini di ricerca. Come previsto, Le notizie sportive sono molto importanti nelle ricerche in Spagna, con la Coppa del Mondo femminile FIFA e la polemica con Rubiales che occupa le prime posizioni. Tuttavia, quando si tratta di ricerca sportiva, è Mbappé ad avere la meglio, davanti a Gini Hermoso e Olga Carmona.

Principali ricerche a Madrid

ChatGPT Israele Shakira Elezioni del 2023 Oppenheimer Clara Shea Maria Teresa Campos Mbappé Coppa del Mondo FIFA femminile Rubiale

Principali ricerche a Barcellona

ChatGPT Shakira Oppenheimer Israele Matteo Perry Clara Shea Coppa del Mondo femminile Rubiale Elezioni del 2023 Tina Turner

Principali ricerche a Málaga

ChatGPT Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 Elezioni del 2023 Rubiale Maria Teresa Campos Mbappé Israele Oppenheimer Clara Shea Shakira

Principali ricerche a Valencia

ChatGPT Elezioni del 2023 Israele Oppenheimer Shakira Clara Shea Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 Rubiale Matteo Perry Maria Teresa Campos

Principali ricerche sportive

Mbappé Jenny Hermoso Olga Carmona Sergio Ramos Salma Baraluelo Alexa Putellas Bellingham Tavolo nano Joselo Lamin Yamal

Quando si tratta di ricerche correlate all’arte e all’intrattenimento, Il confronto tra Oppenheimer E Barbie Ricerche dominanti Allo stesso modo hai controllato la tua presenza sui social media; In Spagna è stato il film di Christopher Nolan a vincere, almeno in termini di ricerche, mentre le uscite del resto dell’anno hanno occupato il resto delle posizioni. A proposito di televisione e serie Isola delle tentazioni È stato il vincitore, seguito da Corpo in fiamme E L’ultimo di noi.

Cinema più cercato

Oppenheimer Barbie Come i mostri Avatara 2 veloce e arrabbiato Titanico Megalodonte 2 Colpa mia Guardiani della Galassia 3 Assassini della luna

Ricerche più frequenti per programmi TV e serie

Isola delle tentazioni Corpo in fiamme L’ultimo di noi Sopravvissuti Maschi alfa Gran premio La promessa un pezzo Cantante in maschera Grande Fratello VIP

Bad Bunny potrebbe essere l’artista più ascoltato su Spotify in Spagna, ma quando si tratta di Google La più cercata è stata Shakira, senza dubbio “aiutata” dal suo accordo con la Procura dopo aver ammesso una frode di 14,5 milioni di euro. Maria Jiménez, Tina Turner e Carmen Sevilla, persone brillanti scomparse nel 2023, occupano le restanti posizioni di vertice. Mentre gli spagnoli ricercavano queste notizie ed eventi, passavano anche del tempo a sperimentare in cucina, dove i limoni di Serrano presero il posto degli Orejas de Carnival.

Le migliori ricerche musicali

Shakira Maria Jimenez Tina Turner Carmen Siviglia Sinéad O’Connor Piccione Bianco Lauren Amaral Bruce Springsteen Inigo Quintero

Ricette più cercate

Limone Serrano Orecchie di Carnevale Caipirinha Bastone di Antequera Hakusai marmellata di fichi Impasto per pizza italiana succo di mela Mela cotogna Zuppa di Castiglia

Potrebbe interessarti