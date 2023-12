L’UNESCO rivela l’impatto del cambiamento climatico sui siti dell’America Latina

L’indagine degli esperti copre siti protetti in Argentina, Brasile, Cile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Saint Kitts e Nevis e Uruguay.

Secondo l’entità multilaterale, questa è la prima analisi quantitativa delle conseguenze del cambiamento climatico nella regione, in questo caso in 15 regioni dove vivono più di 100 milioni di persone.

Nel valutare l’impatto, gli specialisti lo hanno considerato grave, con uno scenario scoraggiante secondo cui la situazione peggiorerà se i modelli e le tendenze attuali continueranno.

Gli impatti sono più evidenti attraverso siccità, inondazioni nelle zone costiere e interne, incendi boschivi e smottamenti, afferma il rapporto preparato da Eduardo Bustos, Serena Heckler, Fernando Aragon e Facundo Oliveira.

Le riserve della biosfera identificate come “luoghi di apprendimento per lo sviluppo sostenibile” sono Calakmul (Messico), Maya (Guatemala), Río Platano, Cacique Lempira Señor de las Montañas in Honduras e Saint Mary (St. Kitts e Nevis).

In Sud America sono stati studiati i siti Choco Andino di Pichincha (Ecuador), Mata Atlantica e la Cintura Verde di San Paolo in Brasile, Bañados del Este (Uruguay) e Andino Norpatagonica (Argentina).

Per quanto riguarda i geoparchi globali, che sono aree geografiche uniche e unificate in cui vengono gestiti siti e paesaggi di importanza geologica globale, la ricerca ne ha inclusi cinque.

Dal Messico, sono stati studiati Comarca Minera e Mixteca Alta, così come Araripe (Brasile), Grutas del Palacio (Uruguay) e Cotracora (Cile).

Di fronte al cambiamento climatico, nelle regioni sono stati riscontrati aumenti delle temperature e delle precipitazioni, con danni attesi che vanno dalla perdita di vite umane e di vegetazione alla distruzione delle infrastrutture e dei raccolti agricoli.

Gli esperti hanno apprezzato l’importanza dei geoparchi globali e delle riserve della biosfera dell’UNESCO nella comprensione degli effetti del cambiamento climatico, che contribuisce allo sviluppo di politiche nazionali e internazionali contro questo fenomeno.

Nota/WMR