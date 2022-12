Marocco: programma e dove vedere in diretta la finale di cordoglio dei Mondiali di Qatar 2022

Croazia S MaroccoLe due squadre che hanno perso in semifinale vs Argentina S FranciaSabato giocherà Stadio Internazionale Khalifa Finale di condoglianze Qatar Coppa del Mondo 2022.

La Croazia di Luka Modric combatterà la grande sensazione di Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022Marocco, Walid Regragui. È stato deludente per entrambe le squadre perdere in semifinale e ora dovranno resettarsi per poter lottare per il terzo posto nella finale di consolazione.

È una partita d’addio per la Croazia. e questo è Luca Modric, la sua grande stella, quasi certamente prima dell’ultimo Mondiale. A 37 anni, l’evento del Qatar è stato l’ultimo torneo di Coppa del Mondo per il brillante centrocampista croato.

Il Marocco, grande rivelazione della Coppa del Mondo in Qatar, cerca di finire la Coppa del Mondo sul podio dopo essere diventata la prima squadra africana a giocare le semifinali della Coppa del Mondo.

Calendario delle partite Croazia – Marocco per i Mondiali di Qatar 2022

Il Condoglianze per la finale dei Mondiali del Qatar 2022 Tra croazia e marocco si giocherà ancora sabato 17 dicembre16:00 (ora della penisola), allo stadio internazionale Khalifa.

Dove vedere il cordoglio della finale dei Mondiali tra Croazia e Marocco

