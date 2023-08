Marte ruota più velocemente e accorcia le tue giornate

Marte Gira sempre più velocemente e di conseguenza le sue giornate si accorciano. Sono i dati ottenuti dall’unità Visione della NASA Prima di terminare la sua missione sul Pianeta Rosso lo scorso dicembre.

Gli scienziati incaricati di indagare su questo evento hanno effettuato misurazioni più precise della rotazione di Marte e hanno scoperto che il pianeta oscilla a causa della “dispersione” del suo nucleo metallico fuso. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla rivista natura.

Per tracciare la velocità di rotazione del pianeta, gli autori dello studio si sono affidati a uno degli strumenti di InSight: un transponder radio e antenne chiamati congiuntamente Rotation and Interior Structure Experiment, o RISE. Hanno scoperto che la rotazione del pianeta sta accelerando di ca 4 millisecondi all’annoche corrisponde a una riduzione della lunghezza del giorno marziano di una piccola frazione di millisecondo all’anno.

Lui Sottile accelerazioneE gli scienziati non sono del tutto sicuri del perché. Ma hanno alcune idee, come l’accumulo di ghiaccio sulle calotte polari o il rimbalzo post-glaciale, dove le masse terrestri si sollevano dopo essere state sepolte dal ghiaccio. Un cambiamento nella massa di un pianeta potrebbe farlo accelerare leggermente come un pattinatore sul ghiaccio che fa girare un braccio teso e poi lo tira.

“È incredibile essere in grado di ottenere quest’ultima misurazione, W Con tanta precisione“Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo, e risultati come questo fanno ripagare tutti quei decenni di lavoro”, afferma il ricercatore principale di InSight Bruce Banerdt del Jet Propulsion Laboratory della NASA.