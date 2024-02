15/02/2024

Il consigliere di Fuencarral El Pardo José Antonio Martínez Páramo ha inaugurato oggi il Padiglione SonÁngeles, un nuovo spazio nel Centro Diurno Atenpace dove i giovani con disabilità multiple gravi continueranno a ricevere cure specializzate una volta terminati gli anni scolastici. Il centro fa affidamento sull'Associazione per l'assistenza nella cura delle persone con paralisi cerebrale, un ente senza scopo di lucro che da più di tre decenni mantiene una stretta collaborazione con il consiglio comunale, soprattutto attraverso i campi urbani. “Da Fuencarral el Pardo celebriamo la presenza di entità con tanta sensibilità. È una fortuna che abbiamo questi spazi nella regione con una tecnologia così avanzata e dipendenti così qualificati e umani”, ha sottolineato il Cancelliere.

Questo reparto è uno spazio pionieristico e innovativo creato per fornire una soluzione ai crescenti bisogni di cure mediche e palliative, nonché continuità dei trattamenti e processo di socializzazione tra pari per questi giovani. La sede dell'associazione, dove si trovano il Centro di Educazione Speciale e il Centro Diurno, è stata costruita su un terreno comunale, donato dal Comune nel 1990 per una durata di 50 anni. /