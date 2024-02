Apple TV+ conferma la data di uscita di “Napoleon”, diretto da Ridley Scott

“Napoleone”, un film di Ridley Scott sulla figura storica da lui interpretata Joaquin Phoenix arriva finalmente alla trasmissione in diretta. Sarà il prossimo 1 marzo quando il film arriverà sul catalogo di Apple TV+ (Finora era possibile noleggiarlo a soli 12,99 €).

Ti ricordiamo che lo è ancora Puoi ottenere tre mesi di Apple TV+ assolutamente gratuiti, poiché l'azienda continua a essere promossa con MediaMarkt. In questo link vi raccontiamo tutti i passaggi da seguire per ottenerlo in soli due minuti.

Nella nostra recensione del film “Napoleone”, diciamo quanto segue riguardo al film: “Nel duello interpretativo Joaquin Phoenix – l'attrice britannica Vanessa Kirby vince contro ogni previsione. Certo, è necessario sedersi in una poltrona per godersi alcune delle scene di guerra più belle della storia del cinema, che da sole valgono il prezzo del biglietto. “Non è il capolavoro che ha catturato Kubrick, ma è un buon film.”.

Apple TV+ debutterà a febbraio

Prima di godersi “Napoleone” il prossimo 1 marzo, c'è ancora abbastanza tempo per scoprire alcune delle… Debutto a febbraio su Apple TV+, VERO? Uno dei più notevoli è “Constellation”, una promettente serie di fantascienza, e un altro non è altro che “World Cup Messi: Rise of the Legend”, un documentario sul calciatore argentino. Guarda tutte le nuove serie e film qui.