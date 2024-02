Marcelo Tinelli è deluso dal ceviche che gli ha preparato Millet Figueroa

Marcelo Tinelli deluso dal piatto di Millet Figueroa: “Questo piatto è rifiutato” | Instagram

Millet Figueroa e Marcelo Tinelli Si sono uniti come coppia, dopo che il peruviano è entrato nel reality Bailando 2023 e in breve tempo si è innamorato della conduttrice argentina. Nonostante tutto fosse iniziato come uno scherzo o un gioco che il pubblico faceva attorno a loro due, alla fine hanno confermato quello che era un segreto di Pulcinella e si è confermato come una relazione continuata in questi mesi.

Durante questo periodo, la coppia non ha smesso di condividere più di un momento insieme sui social network. Gli appuntamenti privati ​​erano perfetti per mostrare l'amore che stava sbocciando tra loro e per rafforzare la loro relazione romantica con la quale sperano di porre fine a questa vita.

Per questo motivo, il 14 febbraio, si segna San Valentino, Miglio Figueroa Ha deciso di sorprendere la sua compagna con un piatto tipico peruviano, il ceviche. In precedenza, Figueroa non aveva avuto problemi a preparare il pisco sour per Tinelli, ma questa volta si è trattato di qualcosa di un po' più complicato.

Per questo l'argentino non ha avuto problemi a condividerlo sui social e ha dimostrato che ci sono tante aspettative riguardo a questa preparazione. “Signore, questo è un momento storico. Millet ha inseguito il coltello e preparerà il ceviche per la prima volta a San Valentino, il che è fenomenale. Speriamo che finisca bene… Wow, qui si vede l'enfasi sui pezzi unici. Ecco tutti gli ingredienti necessari per preparare il ceviche che, secondo lei, è il migliore di Lima. “Gaston Acurio, Mika (Mitsuharu Tsumura) e tanti grandi chef di Lima tremano”, si sente dire Marcelo Tinelli mentre Millet, che cerca di concentrarsi per continuare a cucinare, ride.

Dopo qualche minuto di attesa, il presentatore ha ricevuto il piatto in tavola e, nonostante ritenesse il prodotto scarso, ha affermato che sembrava molto buono. “Signori, è appena arrivato il ceviche. (…) Proviamo, è troppo poco, vero? Per entrambi. Non lo so, sembra molto buono. Eccoci, verso l'infinito e oltre, noi Vedremo il ceviche miglio,” aggiunse.

E in mezzo a questo evento, Javier Macias, giudice “Grande chef famoso” Il programma a cui ha partecipato Miglio Figueroa Ne ha parlato sui suoi social e ha augurato buona fortuna alla modella per una buona preparazione. “Spero con tutto il cuore Marcelo Tinelli che gli dei della gastronomia peruviana illuminino il polso e il palato del Millet Figueroa in modo che questo ceviche risulti altrettanto delizioso o migliore di quello che mangiamo qui”, ha detto nelle sue storie su Instagram.

Marcelo Tinelli è rimasto deluso dal suo ceviche Millet Figueroa. (Instagram)

Dopo alcune ore, Marcelo Tinelli Ha parlato sui suoi social network ed ha espresso il suo rammarico per il fatto che l'esperienza del cibo peruviano nelle mani della sua ragazza non sia stata delle migliori. L'argentino ha risposto al desiderio di Javier Macias e ha dichiarato che la cosa non era quella che si aspettava, quindi “non ha accettato questo piatto”.

“Caro Javier, ho appena provato il miglio del ceviche. Sei un grande giudice, come ho visto su The Great Chef. Non posso mentirti. Il piatto più tradizionale della gastronomia peruviana non è andato bene. Gli dei ci sono apparsi. Questo piatto viene rifiutato e scritto in Postato: “Ma gli sto dando la possibilità di vendicarsi”.

Javier Macias ha inviato un messaggio a Millet Figueroa che ha preparato il ceviche per Marcelo Tinelli. (Instagram)

Successivamente ha condiviso un video in cui criticava la compagna. Lei conferma che aveva grandi intenzioni perché fosse buono, ma il condimento non le era d'accordo. “Ho appena provato il ceviche Miglio “Ambasciatore del piatto peruviano, la verità è che il ceviche non era buono, la volontà era eccellente e l'idea era molto buona”, ha commentato.

“Sinceramente non è andata bene, ho rifiutato. È un peccato, ma ci vendicheremo, perché fa un pisco sour davvero delizioso. “Se dai un pisco sour, prendi un dieci, e qui per il ceviche, che è il piatto tipico peruviano, prendi 2. Peccato”, ha concluso sotto gli occhi attenti del suo compagno.